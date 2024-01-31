Purina – популярный бренд, предлагающий широкий ассортимент для здорового питания домашних животных. Компания разрабатывает инновационные продукты для кошек и собак любого возраста и разной степени активности. С промокодами «Пурина Ван» вы можете приобретать сухие корма, консервы, лакомства, а также комплексы диет для своих питомцев по сниженным ценам. Компания заботится о своих покупателях, поэтому делает всё, чтобы ухаживать за питомцами вам было еще проще. Интернет-магазин имеет более 1000 пунктов самовывоза по всей стране и осуществляет доставку в кратчайшие сроки. Для вашего удобства здесь принимаются все виды оплаты: наличными, банковскими переводами, картами, в том числе бесконтактными, а также подарочными сертификатами. В магазине регулярно появляются акции и спецпредложения. Кроме того, для постоянных клиентов существует бонусная программа, которая позволяет не тратить лишнего. Воспользуйтесь кодами и промокодами «Пурина» (Purina) за январь 2024 года прямо сейчас, чтобы сделать жизнь своих питомцев долгой, здоровой и счастливой.

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