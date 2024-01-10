Промокоды и купоны «Рив Гош» январь 2024
Активные купоны и промокоды «РИВ ГОШ» январь 2024
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Отзывы покупателей
Многие мои знакомые и друзья стали покупать косметику в интернете. Я не стала проходить мимо этой тенденции, учитывая то, что в интернете всё дешевле, а выбор и качество гораздо лучше. В данном интернет-магазине я действительно частенько беру косметику - нравится отличный выбор, доступные цены, доставка тоже радует оперативностью. Пока что проблем не было. :)
- Елена
- 25.03.2019
Чаще всего покупаю себе косметику и парфюмерию именно в этом магазине. Заметила, что цены часто ниже, чем в других, да и всегда есть в наличии то, что мне нужно. Качество всего, что там покупала, еще ни разу не подводила, сроки годности всегда в порядке. Ну и всегда приятно, что заказы доставляются очень аккуратно и оперативно, ни разу ничего разбитого или разлитого не привезли!
- Светлана
- 28.01.2019
Косметику я покупаю исключительно в этом интернет-магазине, причем не только потому, что тут цены приятные, но и значительно лучше ассортимент, чем в местных магазинах. Город у нас небольшой, а потому всё чаще люди заказывают товары в интернете - вот и до меня дошла очередь. Ассортимент радует, качество косметики в порядке, доставку ждать долго не приходится.
- Тамара
- 24.12.2018
Мой любимый магазин для покупки косметики, часто бывают акции и действую промокоды. Качеством всего, что покупала, довольна, сроки годности хорошие. Доходит заказ быстро, хорошо упакованным, ничего не проливается, не разбивается, да и цены лучше, чем в моих местных магазинах, и выбор больше. Спасибо магазину за заботу о своих клиентах и отличный сервис!
- Ольга
- 28.11.2018
Регулярно делаю тут покупки и очень довольна данным магазином. Товар тут всегда оригинальный и качественный. Выбор достаточно большой и цены адекватные. Часто бывают скидки и распродажи всякие – потому и можно купить свои любимые бренды гораздо дешевле. Доставку осуществляют всегда оперативно, курьеры вежливые и доброжелательные. Так что мои лучшие рекомендации этому магазину.
- Ксения
- 16.11.2018
Хороший магазин косметики и парфюмерии, не зря я здесь начала делать покупки, потому как в местных магазинах цены не такие приятные, да и выбор существенно меньше, всё чаще даже подделки продавать начали - здесь же с этим всё в порядке. Нравится хорошее обслуживание, быстрая доставка, отличное отношение к клиентам. Пока что у меня нет нареканий на этот магазин.
- Елена
- 10.09.2018
Очень люблю делать покупки не выходя из дома и этот магазин косметики стал одним из моих любимцев. Процесс выбора товаров и оформления заказа здесь предельно прост и понятен. Делала заказы уже не раз – косметика приходила со свежими сроками годности и тщательно упакованная, ничего не вытекло из тюбиков. Цены очень приятные, особенно если попасть на акции!
- Анна
- 20.08.2018
Первый раз в жизни делала заказ через интернет. У меня все получилось. Все что я заказала мне доставили. Что касается самого заказа. Заказ был принят и подтвержден быстро. Такая же быстрая была и доставка. Что касается качества, то проблем нет. Все сроки выдержаны и приложены все сертификаты качества. Посылка упакована отлично. Нет никаких повреждений.
- ольга комарова
- 26.07.2018
Сделала заказ недавно: тушь и парфюм от Dior, по ценам оказалось дешевле, чем в аналогичных магазинах, это радует) Да и пришло все в отличном состоянии и оригинальная продукция, аромат пахнет как и должен, тушь не засохшая. Единственное, что немного огорчило, это долгая доставка - чуть больше недели получилось, для такого популярного магазина можно было бы и побыстрее.
- Irka
- 30.05.2018
В интернет-магазине очень здорово заказывать, потому что все цены, как по золотой карте, хотя ее наличие не обязательно!!! Поэтому, если надо сэкономить, бегу на сайт;)) В остальном, обычный магазин: все популярные марки, много скидок, акции и бесплатная доставка от определенной суммы. А еще у них недавно появились бьюти-боксы - просто суперские)))
- Людочка
- 23.05.2018
Раньше всегда покупала только в обычных магазинах Рив Гош, и вот решила сделать первый заказ в интернет-магазине. Мне очень понравилось!! С заказом пришло куча подарков и пробников, даже больше по количеству, чем купленных продуктов:)) Упаковано все очень надежно, сроки годности все в норме. Еще выбрала Рив Гош из-за того, что цены здесь действительно дешевле, чем в аналогичных косметических супермаркетах. В общем, могу точно всем порекомендовать этот сайт.
- Inn_a87
- 15.05.2018
Часто покупаю в этой сети косметику и парфюмерию, мне нравится их система скидок и постоянные акции. Иногда можно купить парфюм почти вдвое дешевле средней стоимости по городу. Консультанты здесь приветливые, могут помочь с выбором и подсказать что-то по товарам. Единственный минус, в период скидок и распродаж их не хватает в торговом зале, так как очень много народу.
- Анна
- 29.08.2017
Я доверяю этому магазину, поскольку постоянно покупаю тут парфюмерию и косметику (декоративную и уходовую). Заказывая в Рив Гош, могу быть уверенной в оригинальности, качестве и хороших сроках годности продукции. На сайте часто проходят акции и скидки на различные бренды, постоянно обновляется ассортимент. Доставляют в течение 3-5 рабочих дней, курьером. Довольна!
- Анна
- 20.04.2017
Популярная сеть, есть почти везде! И есть у них почти все. Можно самые простые средства по уходу купить, духи, подарки, косметику. Каждый раз даже боюсь заходить, хочется все!!! Удобно, что и интернет-магазин появился. Буду готовить подарки в новому году подружкам)
- Маша
- 18.11.2016
Магазин РивГош мне нравится в первую очередь благодаря представленному ассортименту товаров и брендов. Очень часто проводятся приятные акции. А с Золотой картой покупки получаются еще выгодней. Консультанты во всех точках продаж всегда очень вежливы и внимательны. Среди всех магазинов косметики я выбираю РивГош))
- Мария
- 26.10.2016
Классно у них покупать что-нибудь по акциям - очень выгодно. И последнее время очень расширился ассортимент. Частенько в ривгоше что-нибудь покупаю, уже привычно, ведь это один из самых первых супермаркетов косметики и парфюмерии в России.
- Варвара
- 25.10.2016
Пользуюсь интернет-заказом, т.к. онлайн бывают сумасшедшие скидки на косметику. В обычных магазинах по такой цене продукцию не поймать, захожу редко, да и зачем, когда можно выбрать все, что нужно, еще и по супер-цене. Сомневалась пару раз с цветом - заходила пробовала в магазин по дороге и заказывала наверняка. По качеству все супер!
- Наталья
- 03.10.2016
Люблю магазин за частые акции и скидки, иногда после оплаты ЖКХ через ЯМ, мне приходит промокод на скидку 25% в качестве подарка, сразу иду в интернет магазин и покупаю любимый парфюм Банана Репаблик, экономия сумасшедшая, а качество просто бесподобное. Привозят обычно курьеры либо на следующий день, либо через день. Доставка хоть и бесплатная, но иногда еду забирать самовывозом, заодно смотрю что там у них еще есть новенького.
- Елена Ковтун
- 26.09.2016
Хороший магазин со множеством акций и подарков и хорошей свежей косметикой, есть возможность получить золотую карту и пользоваться постоянной скидкой на товар. В самом магазине продавцы всегда информируют о новинках, поступивших в продажу и акциях, которые у них проходят, если к товару, который вы берете, полагается скидка или подарок, вам всегда сообщат об этом. Из минусов - не все товары, представленные на витрине, есть в наличии, особенно это касается каких-либо популярных оттенков помады, тонального крема и проч. Что касается интернет-магазина - заказывала однажды, сам сайт внятный и удобный, заказ пришел с небольшим опозданием, но в остальном все было в порядке.В подарок дали несколько пробников.
- Мария
- 01.12.2015
Очень хороший магазин косметики! Всегда покупаю в нем парфюмерию, косметику и аксессуары, довольна каждой покупкой. Интернет-магазин работает также четко как и обычный, товары доставляются в срок. Единственная проблема при заказе через интернет это то, что баллы на ДР начисляются очень долго, только после того как они поменяют статус вашего заказа в личном кабинете на доставлен. У меня прошло больше 2-х месяцев, прежде чем это произошло. Других проблем не было. Особенно радует Золотая карта Рив Гош, с помощью которой можно получать скидки в кинотеатрах и различных магазинах-партнерах. Так что всем советую)))
- Светлана
- 24.11.2015
Информация о магазине «РИВ ГОШ»
«Рив Гош» – это крупнейшая российская сеть по продаже косметики и парфюма. Приобрести товары можно онлайн в интернет-магазине Rivegauche.ru. В каталоге представлены средства по уходу за кожей и волосами, декоративная косметика, БАДы и витамины, средства для уборки дома. Среди представленных брендов Dior, Angel Schlesser, Escada, Green Mama, Weleda и многие другие.
В магазине «Рив Гош» можно купить недорогие товары и продукцию премиум-сегмента. Несмотря на разницу в цене их объединяет высокое качество. Вас порадует безопасный состав и эффективность продуктов косметической линейки. Воспользовавшись скидками в Rivegauche, вы сделаете покупки еще более выгодными.
Ассортимент магазина «Рив Гош»
- Парфюмерия: мужская и женская туалетная вода, духи, ароматические свечи и парфюмированные спреи для дома.
- Средства для макияжа: праймеры и тональники, румяна, хайлайтеры, тушь для ресниц, тени для век и бровей, губные помады, блески и бальзамы.
- Средства для волос: шампуни, кондиционеры, маски, стайлинги, средства для окрашивания волос.
- Товары для ухода за кожей: крема для тела, рук, ног, кремы для лица, патчи, скрабы, маски, солнцезащитная продукция, антисептики, зубные пасты и щётки.
- БАДы: мультивитаминные комплексы, моновитамины, пробиотики и пребиотики, спортивное питание.
В интернет-магазине «Рив Гош» покупают детскую косметику: набор декоративных лаков, шампуни, бальзамы для губ, гели для купания и многое другое. Представлен большой выбор наборов, которые подойдут в качестве подарка. Купить каждый из перечисленных товаров можно по сниженной цене. Для этого необходимо следить за акциями «Рив Гош» либо подписаться на рассылку сайта Promokodus.com. В этом случае сообщение о выгодных предложениях придет к вам на почту.
Как покупать товары со скидкой
Компания «Рив Гош» регулярно проводит различные акции:
- День марки – товары отдельны брендов в течение нескольких дней продают со скидкой до 40%.
- Подарок с покупкой – заказывая определенные товары на указанную сумму или в нужном количестве, вы получите приятный сюрприз.
- Покупка с промокодом от Rivegauche также дает право на скидку, подарок или возможность выиграть дорогой приз.
В интернет-магазине также предусмотрено несколько программ лояльности. Это дисконтная карта постоянного покупателя. Стандартная – с ней вы можете получить скидку 5%, когда сумма ваших покупок превысит 3000 рублей, до -10% при сумме покупок от 6000 рублей. Золотая со скидкой до 25%, выдается при покупке товаров на сумму больше 10 000 рублей. С каждой покупки 5% зачисляется на бонусный счет. Потратить бонусы можно раз год, на свой день рождение.
Существуют также отдельные бонусные программы на товары брендов Kenzo, Lancôme, Givenchy, Valmont. Они доступны обладателям золотой карты. Возможностей получить скидку «Рив Гош» много. Чтобы не запутаться в акциях, описания которых разбросаны на разных страницах интернет-магазина, изучайте условий на сайте Promokodus.com. Здесь все актуальные предложения собраны в одном месте. Их легко сравнить и выбрать подходящий вариант.
Как активировать купон на скидку
- Посмотрите все доступные от Rivegauche акции на сайте Promokodus.com. Для удобства отсортируйте их на скидки, подарки к заказу и бесплатную доставку.
- Выберите наиболее выгодное для себя предложение и нажмите «Открыть купон», если это акция, или «Показать код», если вы выбрали промокод от «Рив Гош» на первый заказ.
- Сайт автоматически перенаправит вас на страницу магазина, где представлены все акционные товары.
Обратите внимание, в открывшемся окне сайта Promokodus.com указаны условия получения скидки.
Как оформить покупку в интернет-магазине «Рив Гош»
- После того, как товары будут выбраны, перейдите в виртуальную «Корзину».
- Если у вас есть промокод от «Рив Гош», введите его в специальное поле. Когда компания выпускает код на скидку, он появляется на сайте Promokodus.com. Скопируйте его и вставьте в корзине.
- Когда скидка активируется, переходите к оформлению заказа. Если вы делаете покупки впервые, создайте Личный кабинет – зарегистрируйтесь в интернет-магазине. Можно воспользоваться ускоренной регистрацией через социальные сети.
Для оплаты товаров онлайн используйте банковскую карту либо выберите один из альтернативных вариантов: наличными при получении, подарочной картой, равными частями в рассрочку. Доставку выполняет курьерская служба DPD, «МастерПост», EMS. Можно получить заказ в постамате PickPoint. Доступные вам способы оплаты и доставки вы увидите в момент формирования заказа.