Промокоды и купоны «Рив Гош» январь 2024

Отзывы покупателей

Многие мои знакомые и друзья стали покупать косметику в интернете. Я не стала проходить мимо этой тенденции, учитывая то, что в интернете всё дешевле, а выбор и качество гораздо лучше. В данном интернет-магазине я действительно частенько беру косметику - нравится отличный выбор, доступные цены, доставка тоже радует оперативностью. Пока что проблем не было. :) Елена

Елена 25.03.2019

Чаще всего покупаю себе косметику и парфюмерию именно в этом магазине. Заметила, что цены часто ниже, чем в других, да и всегда есть в наличии то, что мне нужно. Качество всего, что там покупала, еще ни разу не подводила, сроки годности всегда в порядке. Ну и всегда приятно, что заказы доставляются очень аккуратно и оперативно, ни разу ничего разбитого или разлитого не привезли! Светлана

Светлана 28.01.2019

Косметику я покупаю исключительно в этом интернет-магазине, причем не только потому, что тут цены приятные, но и значительно лучше ассортимент, чем в местных магазинах. Город у нас небольшой, а потому всё чаще люди заказывают товары в интернете - вот и до меня дошла очередь. Ассортимент радует, качество косметики в порядке, доставку ждать долго не приходится. Тамара

Тамара 24.12.2018

Мой любимый магазин для покупки косметики, часто бывают акции и действую промокоды. Качеством всего, что покупала, довольна, сроки годности хорошие. Доходит заказ быстро, хорошо упакованным, ничего не проливается, не разбивается, да и цены лучше, чем в моих местных магазинах, и выбор больше. Спасибо магазину за заботу о своих клиентах и отличный сервис! Ольга

Ольга 28.11.2018

Регулярно делаю тут покупки и очень довольна данным магазином. Товар тут всегда оригинальный и качественный. Выбор достаточно большой и цены адекватные. Часто бывают скидки и распродажи всякие – потому и можно купить свои любимые бренды гораздо дешевле. Доставку осуществляют всегда оперативно, курьеры вежливые и доброжелательные. Так что мои лучшие рекомендации этому магазину. Ксения

Ксения 16.11.2018

Хороший магазин косметики и парфюмерии, не зря я здесь начала делать покупки, потому как в местных магазинах цены не такие приятные, да и выбор существенно меньше, всё чаще даже подделки продавать начали - здесь же с этим всё в порядке. Нравится хорошее обслуживание, быстрая доставка, отличное отношение к клиентам. Пока что у меня нет нареканий на этот магазин. Елена

Елена 10.09.2018

Очень люблю делать покупки не выходя из дома и этот магазин косметики стал одним из моих любимцев. Процесс выбора товаров и оформления заказа здесь предельно прост и понятен. Делала заказы уже не раз – косметика приходила со свежими сроками годности и тщательно упакованная, ничего не вытекло из тюбиков. Цены очень приятные, особенно если попасть на акции! Анна

Анна 20.08.2018

Первый раз в жизни делала заказ через интернет. У меня все получилось. Все что я заказала мне доставили. Что касается самого заказа. Заказ был принят и подтвержден быстро. Такая же быстрая была и доставка. Что касается качества, то проблем нет. Все сроки выдержаны и приложены все сертификаты качества. Посылка упакована отлично. Нет никаких повреждений. ольга комарова

ольга комарова 26.07.2018

Сделала заказ недавно: тушь и парфюм от Dior, по ценам оказалось дешевле, чем в аналогичных магазинах, это радует) Да и пришло все в отличном состоянии и оригинальная продукция, аромат пахнет как и должен, тушь не засохшая. Единственное, что немного огорчило, это долгая доставка - чуть больше недели получилось, для такого популярного магазина можно было бы и побыстрее. Irka

Irka 30.05.2018

В интернет-магазине очень здорово заказывать, потому что все цены, как по золотой карте, хотя ее наличие не обязательно!!! Поэтому, если надо сэкономить, бегу на сайт;)) В остальном, обычный магазин: все популярные марки, много скидок, акции и бесплатная доставка от определенной суммы. А еще у них недавно появились бьюти-боксы - просто суперские))) Людочка

Людочка 23.05.2018

Раньше всегда покупала только в обычных магазинах Рив Гош, и вот решила сделать первый заказ в интернет-магазине. Мне очень понравилось!! С заказом пришло куча подарков и пробников, даже больше по количеству, чем купленных продуктов:)) Упаковано все очень надежно, сроки годности все в норме. Еще выбрала Рив Гош из-за того, что цены здесь действительно дешевле, чем в аналогичных косметических супермаркетах. В общем, могу точно всем порекомендовать этот сайт. Inn_a87

Inn_a87 15.05.2018

Часто покупаю в этой сети косметику и парфюмерию, мне нравится их система скидок и постоянные акции. Иногда можно купить парфюм почти вдвое дешевле средней стоимости по городу. Консультанты здесь приветливые, могут помочь с выбором и подсказать что-то по товарам. Единственный минус, в период скидок и распродаж их не хватает в торговом зале, так как очень много народу. Анна

Анна 29.08.2017

Я доверяю этому магазину, поскольку постоянно покупаю тут парфюмерию и косметику (декоративную и уходовую). Заказывая в Рив Гош, могу быть уверенной в оригинальности, качестве и хороших сроках годности продукции. На сайте часто проходят акции и скидки на различные бренды, постоянно обновляется ассортимент. Доставляют в течение 3-5 рабочих дней, курьером. Довольна! Анна

Анна 20.04.2017

Популярная сеть, есть почти везде! И есть у них почти все. Можно самые простые средства по уходу купить, духи, подарки, косметику. Каждый раз даже боюсь заходить, хочется все!!! Удобно, что и интернет-магазин появился. Буду готовить подарки в новому году подружкам) Маша

Маша 18.11.2016

Магазин РивГош мне нравится в первую очередь благодаря представленному ассортименту товаров и брендов. Очень часто проводятся приятные акции. А с Золотой картой покупки получаются еще выгодней. Консультанты во всех точках продаж всегда очень вежливы и внимательны. Среди всех магазинов косметики я выбираю РивГош)) Мария

Мария 26.10.2016

Классно у них покупать что-нибудь по акциям - очень выгодно. И последнее время очень расширился ассортимент. Частенько в ривгоше что-нибудь покупаю, уже привычно, ведь это один из самых первых супермаркетов косметики и парфюмерии в России. Варвара

Варвара 25.10.2016

Пользуюсь интернет-заказом, т.к. онлайн бывают сумасшедшие скидки на косметику. В обычных магазинах по такой цене продукцию не поймать, захожу редко, да и зачем, когда можно выбрать все, что нужно, еще и по супер-цене. Сомневалась пару раз с цветом - заходила пробовала в магазин по дороге и заказывала наверняка. По качеству все супер! Наталья

Наталья 03.10.2016

Люблю магазин за частые акции и скидки, иногда после оплаты ЖКХ через ЯМ, мне приходит промокод на скидку 25% в качестве подарка, сразу иду в интернет магазин и покупаю любимый парфюм Банана Репаблик, экономия сумасшедшая, а качество просто бесподобное. Привозят обычно курьеры либо на следующий день, либо через день. Доставка хоть и бесплатная, но иногда еду забирать самовывозом, заодно смотрю что там у них еще есть новенького. Елена Ковтун

Елена Ковтун 26.09.2016

Хороший магазин со множеством акций и подарков и хорошей свежей косметикой, есть возможность получить золотую карту и пользоваться постоянной скидкой на товар. В самом магазине продавцы всегда информируют о новинках, поступивших в продажу и акциях, которые у них проходят, если к товару, который вы берете, полагается скидка или подарок, вам всегда сообщат об этом. Из минусов - не все товары, представленные на витрине, есть в наличии, особенно это касается каких-либо популярных оттенков помады, тонального крема и проч. Что касается интернет-магазина - заказывала однажды, сам сайт внятный и удобный, заказ пришел с небольшим опозданием, но в остальном все было в порядке.В подарок дали несколько пробников. Мария

Мария 01.12.2015