Компания «Домовенок» оказывает клининговые услуги частным клиентам и организациям. Вы можете поручить специалистам поддерживающую или генеральную уборку, мытье стекол и окон, глажку, химчистку мебели и ковровых покрытий, мелкий ремонт, вывоз опавших листьев и снега с прилегающей территории. В команде также работают промышленные альпинисты, которые выполняют клининг на высоте. У фирмы есть собственный учебный центр, в нем будущие сотрудники получают необходимые знания и навыки. Кроме того, компания берет на себя полную ответственность за результат и гарантирует сохранность имущества клиента. Хотели бы отвлечься от повседневной рутины и посвятить свободное время более приятным вещам? Теперь вы можете заказывать профессиональную уборку и дополнительные услуги гораздо дешевле благодаря промокодам «Домовенок» за январь 2024 года. На этой странице мы подготовили текущие купоны для тех, кто любит образцовую чистоту.

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