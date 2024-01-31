Дворец водных видов спорта «Аква Лужники» предлагает тебе насладиться активным досугом с пользой для здоровья! Тут можно поплавать в теплом и чистом бассейне, заняться серфингом на искусственной волне, прокатиться на экстремальных аттракционах с крутыми виражами и посетить термально-оздоровительный комплекс. Кроме того, на территории центра проводятся занятия боксом и фитнесом с использованием современного оборудования. В жаркое время года гости клуба с удовольствием купаются в открытом бассейне, загорают на шезлонгах и играют в волейбол. Уже готов окунуться в мир водных развлечений и отвлечься от серых будней? Промокоды и купоны на скидку аквапарка «Лужники» («Аква Лужники») за январь 2024 года помогут организовать фантастический отдых с семьей или друзьями с максимальной выгодой для кошелька. Узнать обо всех акциях центра можно на этой странице.

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