Уфимский интернет-магазин GadgetUfa занимается продажей смартфонов и аксессуаров. В нем представлены 3 основных бренда: Apple, Xiaomi, Samsung. Есть услуги по ремонту смартфонов и гаджетов, игровых консолей. На работы действует гарантия, диагностика проблемы бесплатная. Можно приобрести запчасти. В магазине доступные цены. Часто проходят распродажи. Оплата наличными только после осмотра заказа. На сайте вы найдете интересные статьи о мире технических новинок. Если вы планируете купить новый iPhone вместо старого, воспользуйтесь услугой Trade-in. Сотрудники оценят ваш телефон и вычтут его стоимость из цены нового. Таким образом, вы получите хорошую скидку и вам не нужно думать, куда деть старый телефон: утилизировать или продать, что тоже бывает проблематично. Если вы давно ищете себе новый смартфон, то используйте промокоды Gadget («Гаджет») за январь 2024 года. С ними покупка будет выгоднее!

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