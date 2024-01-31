«Прием» – сервис доставки полезных готовых блюд. Тебя приятно порадуют разнообразные и сбалансированные завтраки, обеды и ужины, приготовленные по традиционным рецептам из свежих ингредиентов! Компания сотрудничает с российскими фермерскими хозяйствами и тщательно соблюдает условия хранения и транспортировки продуктов. Заказы доставляются в герметичных контейнерах, которые можно разогревать в микроволновой печи. Курьеры привозят товары дважды в неделю в установленное время. У тебя есть возможность оплатить покупку наличными деньгами или пластиковой картой. Менеджеры фирмы помогут оформить заявку по телефону, на сайте или в социальных сетях. На этой странице опубликованы промокоды «Прием» за январь 2024 года. Пользуйся специальными предложениями, чтобы сэкономить деньги при оплате! Выбирай подходящую акцию и активируй скидки и бонусы!

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