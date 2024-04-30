«Япоша» – это сеть ресторанов японской и европейской кухни. Разнообразное меню придется по вкусу даже тем гостям, которые предпочитают традиционные блюда. Огромный выбор роллов, суши, сетов, великолепных салатов с морепродуктами покорит любого гурмана. При желании можно заказать антисуши – это более привычные нам лакомства, такие как борщ, оливье, вареники и куриные крылышки. Компания регулярно балует клиентов различными акционными предложениями. Некоторые блюда можно «собрать» самостоятельно, выбрав любимые ингредиенты и исключив нежелательные. Доставка еды осуществляется в кратчайшие сроки, и все ингредиенты остаются свежими. Не забудьте использовать купоны на скидку «Япоша» за апрель - май 2024 года, чтобы радовать себя вкусной, качественной и разнообразной пищей без лишних затрат. Специально для истинных ценителей мы подготовили эксклюзивные спецпредложения.

Подробнее Скрыть