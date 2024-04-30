«Корзина» – это популярная сеть магазинов с доставкой продуктов на дом. На сайте представлен широкий ассортимент товаров: фермерская продукция, выпечка, бакалея, молочка, фрукты и овощи, мясо, чай, крупы и многое другое. Сервис предлагает клиентам не только высокое качество обслуживания, но и различные распродажи и акции на разные группы товаров. Также для постоянных заказчиков работает дисконтная система. Заказы доставляются по г. Симферополю и ближайшим населенным пунктам бесплатно при достижении фиксированной суммы. Доставка осуществляется в максимально сжатые сроки. Оплатить покупку можно при получении или онлайн одним из нескольких удобных и безопасных современных способов, кроме того, доступен самовывоз. Регистрируйся, добавляй любимые продукты в «Избранное» и трать на покупки еще меньше времени. Активируй при оформлении наши купоны и промокоды «Корзина» за апрель 2024 года и лови приятные скидки.

Подробнее Скрыть