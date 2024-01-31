«IQКлуб» – это целое собрание уникальных развивающих игр, курсов и тестов для детей и родителей. С их помощью можно тренировать внимание, концентрацию, память, мышление и даже зрение! В каталоге ты найдешь более 90 разнообразных полезных игр. Кроме того, здесь доступен блог, в котором опубликовано множество статей от ведущих психологов и педагогов. Курсы, представленные на сайте, помогут школьникам развить необходимые для успешной учебы навыки: технику и скорость чтения, быстрый счет и многие другие. Увлекательные тесты к тому же дадут родителям возможность оценить способности и выявить таланты своих детей. Используй промокоды IQclub.ru за январь 2024 года и получай скидки на премиум-доступ к сервису! Платный аккаунт позволяет снять все ограничения, чтобы ты получил максимальное количество преимуществ!

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