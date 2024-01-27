Хотите побаловать себя ресторанными деликатесами, не выходя из дома? Обратитесь в «Гинзу», чтобы отведать блюда европейской и восточной кухни от умелых и квалифицированных поваров. Курьер привезет ваш завтрак, обед или ужин четко к установленному вами сроку в любой день недели! Ваша еда будет приготовлена из самых свежих ингредиентов в течение часа после поступления заявки. Заказ можно оформить на сайте, по телефону или в приложении для смартфона на платформах Google и iOS. Все товары доставляются в термосумках, поэтому вам не придется дополнительно разогревать пищу. Компания регулярно проводит акции для новых и постоянных клиентов. В нашем каталоге размещены действующие предложения о скидках и бонусах. Используйте промокоды «Гинза Доставка» («Ginza Доставка») за январь 2024 года во время оформления и питайтесь вкусно и полезно, не переплачивая лишних денег!

Подробнее Скрыть