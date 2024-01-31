«Гурманика» – кафе со всегда свежей и здоровой пищей. Ты найдешь здесь ароматный кофе, горячую выпечку и готовые блюда. Все изготавливается на собственных производствах. Не только еда, но и местный кофе порадует качеством – исключительно высший сорт specialty, легко конкурирующий с лучшими московскими кофейнями. Открыто уже больше сотни точек по Москве, большинство вблизи АЗС, что довольно удобно. Бренд с заботой относится к своим клиентам, набирая в команду лишь профессионалов своего дела и следя за всеми этапами создания продуктов. Изначально созданная для себя и своих родных, теперь кофейня радует множество покупателей по всему городу. В мобильном приложении просто сделать заказ заранее, чтобы не стоять в очереди. В нем же можно оформить доставку, на первую скидка. Спеши получить товар по сниженной цене, используй промокоды «Гурманика» за январь 2024 года и ешь вкусно даже вне дома.

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