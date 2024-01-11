Проголодались? Пиццерия «Пицца Синица» порадует вас ароматным свежеиспеченным итальянским блюдом, для приготовления которого используются качественные и свежие продукты, а также сочными роллами «Стрижи», закусками и напитками. Сэкономить на сытном обеде или ужине помогут промокоды pizzasinizza.ru. Курьер доставит вкусную и горячую еду всего за 60 минут и совершенно бесплатно! Если он опоздает, то вручит вам сертификат на большую пиццу! Но это еще не всё! Компания позаботилась о тех, кто не любит сухие бортики: к каждой коробке прилагается дополнительный соус Heinz со вкусами на выбор! Скорее выбирайте понравившееся блюдо, используйте промокод для «Пицца Синица» за январь 2024 года и наслаждайтесь скидками и подарками к заказу!

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