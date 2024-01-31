Если ты любишь суши, роллы и пиццу, то рекомендуем заказывать их в службе доставки со своей кухней «Достоевский». Здесь готовят по собственным уникальным рецептам. Тщательно отбирают поставщиков, чтобы использовать только качественные ингредиенты.





Ты легко найдешь купоны и промокоды от «Достоевский», потому что компания старается держать цены на низком уровне, регулярно проводит различные акции.

Ассортимент блюд

Пицца и пироги: открытые и закрытые, мясные и вегетарианские.

Суши и роллы для ужина вдвоем и разнообразные сеты для больших компаний.

Салаты, закуски теплые и холодные, с морепродуктами и зеленью.

Супы от традиционного борща до финской ухи с лососем.

Стритфуд от любимой всеми шавермы до острой буррито.

В службе доставки «Достоевский» по акции можно заказать завтраки, обеды и ужины с доставкой на дом и в офис. Есть детское и вегетарианское меню, блюда мексиканской, итальянской, китайской и японской кухонь.

Как сэкономить на суши и пицце в «Достоевский»

Не упускай акционных предложений. Посмотреть все акции на Dostaevsky.ru можно в одноименном разделе сайта или в официальном приложении. При соблюдении условий акции можно заказать еду с хорошей скидкой. Как правило, это комбинация нескольких блюд, например, заказ включающий три разные пиццы или роллы из списка товаров, участвующих в акции.





Используй промокоды. Это определенная комбинация символов, дающая право на скидку от «Достоевский». Их можно бесплатно взять на нашем сайте promokodus.com. Используя промокод можно не только снизить стоимость любимых блюд, а также получить подарок или бесплатную доставку.





Найди подходящий купон на скидку. Эта форма акции не подразумевает использования кода. Просто кликни по кнопке «Открыть купон». Прочитай условия распродажи и нажми на надпись «Перейти к акции». Откроется страница службы доставки с блюдами по сниженным ценам.

Как активировать промокод в интернет-магазине «Достоевский»

Если для получения скидки ты выбрал промокод для Dostaevsky.ru, нажми на кнопку «Показать код» и скопируй его.

В виртуальной «Корзине» при оформлении заказа найди поле с надписью «Промокод» и вставь его туда.

Скидка активируется, а стоимость заказа уменьшится. После этого можно провести оплату.

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