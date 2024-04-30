«Суши Край» – сеть фирменных баров, где можно отведать потрясающие шедевры японской и европейской кухни. В меню компании есть роллы в классическом и авторском исполнении, роскошная пицца с разнообразными ингредиентами, а также бургеры, салаты, десерты и закуски. Повара соберут для тебя и твоих друзей оригинальный сет или сытный комбо-набор по специальной цене. При заказе еды на сайте ты сможешь выбрать адрес доставки. Рассчитаться за покупку можно с курьером или при заполнении онлайн-формы. Регистрируйся в бонусной системе в интернет-магазине, торговой точке или приложении, чтобы зарабатывать баллы и пользоваться ими для оплаты товаров! Ищешь информацию о других актуальных предложениях продавца? В нашем каталоге собраны промокоды «Суши Край» («СушиКрай») за апрель 2024 года! Мы постоянно добавляем в него новые варианты, чтобы помочь тебе сэкономить солидную сумму денег!

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