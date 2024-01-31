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Купоны и промокоды «Нетология»

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Отзывы покупателей

Решил резко сменить жизнь и работу – записался на курсы SMM в Нетологию. Понял, что это надежная школа, у нее много отзывов положительных, хорошая репутация. Плюсом идут мелкие бесплатные подкурсы и семинары, можно развиваться как специалист бесконечно. По промокоду получил скидку на оплату всего пакета. Рекомендую.

  • Олег Андреевич
  • 12.02.2019

Думаю, что Нетология - удачный проект. Мне очень нравятся темы курсов, которые они предлагают, все они актуальны. Также хочу отметить преподавателей, все они профессионалы своего дела, у них действительно есть, чему поучиться. Форма обучения удобная, можно смотреть видео, когда есть время. Жаль только, что уже нет формы подписки на месяц, год и т.д. Я проходила курс по html-верстке и могу сказать, что реально ее освоила. Конечно, кто-то скажет, можно и самому всё изучать. Да, можно, но у большинства людей недостаточно мотивации на это каждый день, сразу находятся отговорки) А тут форма обучения предполагает сдачу заданий, да и то, что ты уже оплатил курс стимулирует)) В общем, вывод, Нетология - качественный инструмент для получения навыков.

  • Алиса
  • 26.10.2015
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