Акции и купоны для банка «Тинькофф»

«Тинькофф» – это российский коммерческий банк, который сфокусирован на дистанционном обслуживании клиентов. Более 5 миллионов жителей нашей страны уже оценили преимущества онлайн-сотрудничества. Для получения карты и заказа дополнительных услуг не нужно посещать отделения банка: все операции проводятся на официальном сайте. Штаб-квартира фирмы располагается в г. Москве.

Какие услуги предоставляет «Тинькофф»?

Среди основных преимуществ банка «Тинькофф» можно выделить большое разнообразие услуг. У клиентов есть возможность открыть вклад и накопить денежные средства; оформить кредит на максимально выгодных условиях; застраховать автомобиль или купить полис для безопасного путешествия; открыть брокерский счет и купить ценные бумаги; открыть расчетный счет для бизнеса; приобрести дешевые авиабилеты за границу; оплатить коммунальные услуги. При возникновении вопросов всегда можно обратиться за помощью к консультантам банка «Тинькофф»: компания обеспечивает круглосуточную поддержку клиентов.

Основные преимущества коммерческой организации

Чем «Тинькофф» отличается от других российских банков? Здесь есть не только виртуальный режим сотрудничества, но и другие преимущества.

Впечатляющий выбор карт для любых потребностей. На официальном сайте банка можно выбрать пакеты, предоставляющие те или иные привилегии. Кредитка для максимально выгодных путешествий с S7 Airlines, специальные предложения для геймеров, карты для любителей шопинга на международных аукционах и даже специальные программы для меломанов – вот лишь несколько примеров доступных сервисов. Накапливайте бонусы, получайте подарки и скидки от партнеров банка. Максимально выгодное сотрудничество для каждого клиента. Только в банке «Тинькофф» можно получить скидку или бонус за привлечение друзей. Кроме того, вы можете осуществлять переводы на карты других банков с минимальной денежной комиссией (ваша скидка составит около 30%). Используя эксклюзивные промокоды, можно увеличивать экономию. Удобный интернет-банкинг. Следите за своими счетами и проводите любые финансовые операции в «Личном кабинете» с максимально понятным интерфейсом. Кроме того, у клиентов банка есть возможность использовать фирменное мобильное приложение.

Кешбэк в «Тинькофф»

Многие клиенты предпочитают сотрудничество с банком «Тинькофф» из-за денежной выгоды. Получайте кешбэк с каждой покупки или оплаты услуги у партнеров финансовой организации! Для того чтобы возвращать средства на свой счет, вам необходимо выполнить следующие условия:

оформить подходящую кредитную или дебетовую карту, основываясь на своем образе жизни и предпочтениях;

оплатить с помощью полученной карты покупки у партнеров «Тинькофф»: «Азбука Вкуса», «Ламода», «Перекресток», Google Play, Ozon, Burger King и т. д.;

получить определенный процент от потраченной суммы в виде бонусных баллов или рублей на баланс;

принять участие в специальных акциях «Тинькофф» (это могут быть промокоды или купоны), позволяющих вернуть на баланс до 30% от суммы покупки;

оплатить услуги и товары партнеров компании с помощью накопленных бонусов.

Помните, что полученные баллы нельзя обналичивать в банкомате. Интересно, что с 2016 года у владельцев карт «Тинькофф» появилась возможность самостоятельно выбирать категории повышенного кешбэка.

Как сэкономить в банке «Тинькофф» с помощью промокодов?

Банк «Тинькофф» регулярно предлагает клиентам активировать уникальный код, позволяющий получить скидку от партнерских организаций. На этой странице собрана актуальная информация обо всех специальных предложениях компании. Проект Promokodus размещает следующие промокоды:

промокод на 500 рублей за привлечение новых клиентов;

промокод на скидку в размере 10% на оформление каско в банке;

специальный код, снижающий процентную ставку по кредиту;

дополнительную скидку по коду на услуги авиакомпаний;

промокод на +1% к депозиту;

код на бонус в размере 1000 рублей на депозитный счет;

промокод, позволяющий получить повышенный кешбэк;

промокоды на бесплатное обслуживание в течение месяца.

Периодически коммерческий банк радует клиентов и другими заманчивыми предложениями. Например, вы можете получить бесплатный торт в подарок на день рождения по промокоду от любимого супермаркета. Планируете покупку автомобиля? С помощью промокодов вы можете получать скидки на услуги специалистов по подбору машины. Являетесь футбольным фанатом? Активируйте эксклюзивный промокод и получите подарок от спортивного интернет-магазина, с которым сотрудничает банк. Как воспользоваться купонами? Для активации кода или промокода необходимо выбрать подходящую услугу на сайте и заполнить анкету для ее получения; найти на странице заказа надпись «Промокод» и указать скидочный (бонусный) код в соответствующей строке; подтвердить заявку. После проверки информации с вами в телефонном режиме свяжется представитель организации.

Использование мобильного приложения «Тинькофф»

Банк Tinkoff предлагает клиентам удобную программу для смартфонов и планшетов на ОС Android и iOS. Мобильное приложение открывает перед пользователями некоторые возможности:

после установки программы можно получить дополнительный подарочный промокод или код на скидку на услуги партнеров компании;

время от времени пользователям приложения предоставляется возможность сэкономить на услугах собственного мобильного оператора банка Tinkoff Mobile;

в некоторых случаях по бонусному коду можно бесплатно пополнить мобильный счет.

Главное условие использования любого промокода – активация купона в течение ограниченного периода времени. Подписывайтесь на рассылку от сайта promokodus.com и узнавайте о новых акциях, которые организует банк! С нами вы не упустите ни один скидочный код от Tinkoff.