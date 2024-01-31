Коды и промокоды BattleTeams2
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Что такое промокоды для Battle Teams 2?
Это особенные коды, которые можно активировать непосредственно в игре, чтобы заполучить приятные скидки на заказ внутриигровых предметов, подарки, бонусы и другие преимущества.
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Определитесь, какая акция из представленных на сайте вам наиболее подходит. Скопируйте промокод из купона и прочитайте условия специального предложения. В верхнем меню в игре найдите раздел, в котором расположено поле для ввода промокода. Вставьте туда скопированный код и примените для активации акции.