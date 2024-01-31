О сервисе «АльфаСтрахование»

Интернет-сервис «Альфа Страхование» предоставляет частным и корпоративным клиентам возможность приобретать страховые полисы. Наибольшей популярностью пользуются ОСАГО, каско, а также страхование движимого и недвижимого имущества, жизни и здоровья пассажиров, путешественников.

Онлайн-услуги доступны всем заинтересованным лицам на официальном сайте компании. Медстраховка и другие виды договоров при возникновении страховых случаев помогают клиентам компенсировать расходы на проезд и лечение.

Преимущества компании

Компания «АльфаСтрахование» предлагает клиентам различные тарифы для оформления популярных видов страховок. Главные «плюсы» организации – это разумные цены, кратчайшие сроки оформления договоров и доставка документов заказчикам. А благодаря мобильному приложению «АльфаСтрахование Мобайл» пользоваться услугами фирмы стало еще проще. Вы можете ознакомиться с онлайн-сервисом, тарифами и видами услуг «АльфаСтрахование», посетив сайт alfastrah.ru. Для получения быстрой консультации звоните по бесплатному номеру или пишите на электронную почту, указанные на главной странице. Сотрудники оперативно ответят на любые интересующие вас вопросы по теме страхования.

Выбор услуг

С помощью сервиса «АльфаСтрахование» пользователи могут подобрать для себя подходящий вид услуг, а промокоды со скидками на оформление страховок позволят при этом сэкономить. Ежемесячно мы публикуем дисконтные коды на получение выгодной ставки при заключении договоров. Наиболее популярными являются следующие виды страхования:

недвижимости,

движимого имущества,

пассажиров,

путешественников,

здоровья.

На сайте компании можно оформить различные виды договоров как для частных, так и для корпоративных клиентов.

Как экономить на alfastrah.ru

Интернет-сервис alfastrah.ru сотрудничает с нашим сайтом promokodus.com. Мы размещаем коды купонов, причем подборка регулярно обновляется. Промокоды «АльфаСтрахование» помогут вам сэкономить по максимуму! Зарегистрированные пользователи будут еженедельно получать на электронную почту лучшие предложения с проходящими промоакциями. Для получения скидки перед оформлением страхового договора рекомендуем выбрать промокод и активировать его в указанный срок. Пользуйтесь услугами нашего сервиса Promokodus! Участвуйте в ежемесячных акциях и применяйте промокоды для получения приятных скидок на услуги страховой компании.