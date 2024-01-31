Yves-rocher.ru – это официальный интернет-магазин производителя натуральной косметической продукции и парфюма. В ассортименте представлены средства по уходу за лицом, телом, волосами, декоративная косметика для макияжа.





Товары производятся из сырья, выращенного на собственных органических полях во Франции. Продукция отличается высоким качеством, эффективностью, безопасностью. Используя код на скидку «Ив Роше», ты купишь любой товар по сниженной цене.

Ассортимент интернет-магазина «Ив Роше»

Средства по уходу за лицом: лосьоны для снятия макияжа, крема, сыворотки, антивозрастной уход.

Средства по уходу за телом: парфюмированные спреи, дезодоранты, гели для душа, защита от солнца.

Средства по уходу за волосами: шампуни и кондиционеры, укрепляющие сыворотки, масла и маски.

Парфюмерия: туалетная и парфюмерная вода для мужчин и женщин.

Декоративная косметика: тональные крема, губные помады, туши для ресниц, тени, лаки для ногтей.

Продукция продается в различных вариантах упаковки: баночках, тюбиках, а также подарочными и тревел-наборами. Удобная разбивка по категориям позволяет быстро найти нужный товар. Подробное описание назначения средства, его состава и получаемого результата исключает ошибку выбора.

Как покупать в «Ив Роше» со скидкой, по акциям и промокодам?

Интернет-магазин «Ив Роше» постоянно проводит рекламные кампании:

Скидка – временное снижение цены на некоторые товары.

Акция – выгодные предложения, при которых покупая один определенный товар, получаешь второй или несколько товаров по сниженной цене или в подарок.

Карта лояльности – постоянные клиенты могут оформить карту для накопления баллов, которые потом используют для снижения цены при последующих покупках, либо для получения подарка.

Членство в закрытом Клубе La lettre позволяет покупать товары по эксклюзивным ценам.

Промокоды и купоны – действующие определенный промежуток времени уникальные комбинации цифр и букв. Позволяют получить дополнительную скидку на весь ассортимент магазина «Ив Роше».

На сайте Promokodus ты найдешь актуальные промокоды со скидкой до 50% и на фиксированные суммы, например, в 500 рублей. Ты можешь выбрать купон на бесплатную доставку, подарок к заказу и кешбэк. У нас большой выбор промокодов на скидки и акции в «Ив Роше». Подбирай наиболее выгодный для тебя!

Как активировать купон?

Воспользуйся фильтром, чтобы на странице магазина были показаны все предложения, только скидки, подарки или купоны на бесплатную доставку.

Выбери подходящий вариант. Проверь срок действия акции.

Нажми на «Показать код», откроется всплывающее окно с кодом и страница интернет-магазина.

Все купоны и промокоды «Ив Роше» на бесплатную доставку и скидки представлены официально. Мы регулярно проверяем действительность предложений, обновляем данные, согласно условиям продавца.





Совет. Поделись ссылкой на купоны со своими друзьями и членами семьи. Это отличный повод намекнуть близким на тот товар, который хочешь получить в подарок.

Как оформить покупку онлайн?

Зайди в интернет-магазин yves-rocher.ru. При выборе купона он откроется в отдельной вкладке. Зарегистрируйся на сайте, чтобы создать свой «Личный кабинет».

Выбери необходимые товары, положив их в виртуальную «Корзину».

Проверь, выполнил(а) ли ты условия активации кода бонуса от «Ив Роше». Например, бывает нужно набрать продукцию на определенную сумму.

Перейди в «Корзину» для оформления заказа. В форме «У меня есть промокод»‎ введи код, скопировав его на нашем сайте. Нажми «Ок», чтобы скидка активировалась. Осталось оплатить покупку и дождаться доставки.

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Дополнительная информация

Оплатить покупку в «Ив Роше» можно картами Visa и Mastercard, «Сбербанк», Qiwi и «Юмани», Apple Pay и Google Pay. Предусмотрено несколько вариантов доставки: почтой, курьером, получение в пункте выдачи и постаматах. В среднем срок сборки заказа занимает 1 – 4 дня. Жители г. Москвы и области могут получить свои товары на следующий день.





Отслеживай свой заказ на сайте интернет-магазина. Для этого введи в специальную форму трек-номер, свой телефон, email или номер заказа. Вся информация также отображается в «Личном кабинете».





Компания Yves Rocher строго относится к качеству своей продукции и к обслуживанию клиентов. Каждый приобретенный товар соответствует заявленным свойствам и надежно упакован, чтобы дойти к тебе в полной сохранности. Любой товар можно вернуть продавцу и получить деньги обратно. Продукция полностью гипоаллергенна, изготовлена из 100% натурального сырья. При регулярном использовании дает заметный продолжительный результат.





Позволь себе быть здоровой и красивой без переплаты!