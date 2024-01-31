В Новосибирском театре оперы и балета тебя ждут увлекательные и атмосферные спектакли для взрослой и юной аудитории. Эксклюзивные интерпретации любимых детских сказок и серьезных классических произведений, проникновенные музыкальные концерты и познавательные лекции – афиша удивляет многообразием событий. На сцене ты увидишь заслуженных артистов России, лауреатов и дипломантов международных конкурсов. Уже изучили список ближайших спектаклей и желаешь как можно скорее насладиться культурным досугом? Удобно, что приобрести билеты на постановку можно на официальном сайте. Кроме того, тут продаются выгодные абонементы. Мечтаешь ходить в театр намного чаще, но ограничен в средствах? Тогда тебе не обойтись без секретных промокодов «НОВАТ» за январь 2024 года! Купоны помогут постоянно экономить на посещении популярных постановок и долгожданных премьер.

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