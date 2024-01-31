«Арктика» – это интернет-магазин удобной упаковки для еды. В широком ассортименте термосы, термокружки, ланчбоксы, термосумки и термоконтейнеры, аксессуары, запчасти и многое другое. Возьми еду и напитки с собой и ешь горячее! Представлены варианты для детей и взрослых. Сервис предоставляет классную услугу добавления гравировки на термос: сделай себе или близким запоминающийся подарок с теплыми словами. На товары действует до пяти лет гарантии. Закупай оптом по специальным ценам. Доставка осуществляется по Москве, области и всей России одним из нескольких способов. Задавай свои вопросы онлайн и смотри интересные и полезные заметки об уходе за продукцией. Оплачивай онлайн или при получении. А с использованием промокодов «Арктика» за январь 2024 года при оформлении заказа можно получить дополнительные приятные бонусы и скидки. Подписывайся на рассылку и узнавай о новинках первым!

Подробнее Скрыть