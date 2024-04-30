«Твоя звезда» – благотворительная программа ОАО «РЖД». Для участия нужно приобрести фирменную открытку в поездах дальнего следования или на официальном сайте. Авторы проекта перечислят часть потраченных денег в фонд, специализирующийся на помощи детям с тяжелыми заболеваниями. На сувенирной продукции изображены популярные артисты и герои мультипликационных фильмов. Каждый участник получает приятный подарок: это может быть автограф знаменитости, скидка на покупку в интернет-магазине и даже личная встреча с известными певцами. Для выдачи презента необходима регистрация. На этой странице ты найдешь промокоды «Твоя звезда» за апрель - май 2024 года! Мы регулярно добавляем в каталог новые предложения, благодаря которым ты сможешь активировать дополнительные бонусы. Изучай актуальные акции и выбирай подходящие варианты!

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