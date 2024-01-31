Промокоды OneClickMoney за январь 2024

В общем напишу свои впечатления. Как-то мне понадобились срочно деньги, занять их было негде, начал я искать возможности займа и случайно наткнулся на эту контору. Компания произвела приятное впечатление - условия хорошие, все быстро и без проблем оформили. Дальше, когда пришла пора платить, меня вдруг одолела череда технических сбоев и неудач, в течение которых я не мог заплатить. Служба поддержи бессмысленно талдонила, что всему виной какие-то там технические сбои, и что они устраняют причину, процент в это время отсчитывал новые суммы. Ну ладно, подумал я, действительно всякое бывает. Компания даже пошла на встречу, в общем, у меня осталось приятное впечатление, и когда деньги мне понадобились снова, я обратился к ним не раздумывая. В последствии вышло так, что у меня возникли проблемы с выплатой денег и я не смог их вернуть в срок, и после этого началось "веселье". Мне на телефон постоянно стали звонить и писать борзые люди и, хамски оскорбляя, требовать денег. Чуть позже, когда хамы, вероятно, исчерпали весь свой запас унижений, они перешли на откровенные угрозы. В общем я больше с ними не связываюсь. А для остальных - рассчитывайте свои силы, друзья. А компания нормальная, но только до тех пор, пока вы им исправно платите.

Джейсон

Джейсон 04.09.2015