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Купоны на скидку к Киберпонедельнику 2024
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Промокоды «СберМаркет» на скидку январь - февраль 2024

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Отзывы покупателей

Сбермаркет самый выгодный и удобный сервис.Давно пользуюсь и очень благодарна их сотрудникам.Советую всем.17.ноября 2022 год

  • Валентина
  • 17.11.2022

Отличный сервис! Уже более 1,5 лет заказываем так продукты и товары для дома.

  • Анатолий
  • 24.01.2021

Сбермаркет.ру. отличный сервис по сборке и доставке продуктов. Сотрудники вежливые отзывчивые. По промокоду была скидка 250 рублей и бесплатная доставка. Приятно. По мне, на сегодня лучший сервис по доставке.

  • Лидия
  • 21.09.2020
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Информация о магазине «СберМаркет»

«СберМаркет» – это сервис доставки товаров из ближайших к вам магазинов. В отличие от супермаркетов, компания не продает товары, а оказывает услугу. Поэтому ее сотрудники выбирают лучшую продукцию на полках магазина по внешнему виду, качеству, с хорошим сроком годности. Заказывай доставку на дом, на дачу или в офис как частное лицо. Покупай канцелярию и продукты как компания со всеми отчетными документами.


Среди достоинств сервиса – возможность сэкономить на покупках. Заказывай товары по скидкам, используй промокоды и купоны «СберМаркета». Взять их можно на нашем сайте promokodus.com.

Ассортимент: что можно заказать в «СберМаркете»

Для доставки доступны товары, присутствующие в партнерских магазинах. Среди них METRO, «Ашан», «Азбука Вкуса», «Рив Рош», FixPrice и другие. Ассортимент зависит от места нахождения пользователя. Указав свой адрес, ты увидишь все товары, которые можешь заказать.

  • ‎продукты питания и напитки;
  • одежда и обувь;
  • косметика и парфюмерия;
  • питание и игрушки для детей;
  • товары для питомцев;
  • автотовары, бытовая техника и многое другое.

Оставить заявку можно на сайте sbermarket.ru или в мобильном приложении. К оплате принимают банковские карты и наличные при получении. Можно оплатить через SberPay, бонусами от «СберСпасибо». Стоимость доставки начинается от 49 рублей, а время доставки от 20 минут в зависимости от адреса. Можно также заказать услугу самовывоза и получить товар из рук курьера у двери магазина. Это удобно, когда ты едешь мимо с работы домой.

Как покупать в «СберМаркете» со скидкой

  • Скидка за первую доставку и приглашение друга. «СберМаркет.ру» предлагает промокод на первый заказ в виде фиксированной суммы, скидки в процентах или бесплатной доставки. После первого заказа в личном кабинете появится промокод для друга. Когда он купит товары на сумму более 1500 рублей, тебе на бонусный счет придут 500 рублей. Их можно применить при следующем заказе, рассчитаться за товары и доставку.
  • Плати бонусами «СберСпасибо». Если ты участник программы лояльности, то начисленными бонусами можешь оплатить до 99% от суммы покупки.
  • Покупай по акциям. Как другие сервисы и магазины «СберМаркет» предлагает скидки на отдельные продукты. Акции постоянно меняются, позволяя купить практически все товары по сниженной цене. Самые большие скидки ждут тебя перед Новым годом, 8 Марта и другими праздниками.
  • Используй промокоды. Найди на сайте promokodus.com код на скидку, используй его при оформлении заказа. Предложений так много, что для каждой покупки найдется свой. Заказывай в «Ленте», «Магните», METRO и других магазинах с максимальной выгодой.

На promokodus.com представлены все актуальные промокоды «СберМаркет.ру» на январь - февраль 2024 года. Это набор символов из букв, цифр или слов. Они действуют ограниченный период времени или распространяются на определенное количество товара. За один раз можно использовать только один промокод, поэтому выбирай наиболее выгодное предложение.

Как активировать купон СберМаркета

  • Выбери подходящую акцию на сайте promokodus.com.
  • Нажми на «Показать код» или «Открыть купон».
  • Прочти условия акции, это может быть покупка на определенную сумму или иные условия.
  • Скопируй промокод от «СберМаркета» или пройди по ссылке на страницу с распродажей.

Как оформить покупку со скидкой

  • Выбрав все нужные товары, перейди на страницу виртуальной корзины.
  • В специальное поле вставь скопированный ранее промокод для «СберМаркет.ру», нажми «Применить».
  • Скидка активируется, уменьшив стоимость заказ. Теперь его можно оплатить онлайн любой банковской картой.

Обязательно используй промокод на первый заказ от «СберМаркета». Перед покупкой проверяй актуальные предложения на promokodus.com. Делись кодами и купонами с близкими. Подпишись на рассылку, чтобы не пропускать выгодные акции.

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