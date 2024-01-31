«Каратэ Суши» – сеть кафе японской кухни. В электронном меню вас ждет огромный выбор роллов: больших и маленьких, горячих и классических, сладких и запеченных. Также в продаже есть ароматная и сытная лапша, плов, супы, пикантные соусы и прохладительные напитки. В карточке каждого блюда указан полный состав и вес продукта. Компания заботится о чистоте помещений, профессионализме сотрудников и свежести используемых ингредиентов. Участие в бонусной программе поможет вам оформлять заказы на сайте на максимально выгодных условиях! На этой странице размещен список всех действующих акций. Актуальные промокоды «Каратэ Суши» за январь 2024 года дают право на активацию значительной скидки или дополнительного подарка. Изучайте специальные предложения и выбирайте лучшие варианты, чтобы совершать покупки без переплат!

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