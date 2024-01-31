«Игора Драйв» — это место для любителей скорости и гоночных машин. Огромная инфраструктура мирового класса предлагает насладиться вождением на картах, автомобилях и мотоциклах. Приходи болеть, учиться или совершенствоваться! Комплекс насчитывает несколько разных трасс: для тренировок и детей, эндуро, аварийная подготовка, картинг и основная для мотокросса. Также на территории находится автомузей – сходи на экскурсию и узнай много нового и интересного. Покупай билеты на официальном сайте в пару кликов. Устрой себе классный праздник, романтическое свидание или просто активный выходной. А подарочный сертификат обрадует любого друга. Приходи на различные сезонные мероприятия, смотри и участвуй. Воспользуйся нашими промокодами «Игора-Драйв» за январь 2024 года для получения скидок и покупай мастер-классы и иные услуги дешевле. Насладись яркими и новыми эмоциями.

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