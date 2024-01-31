Bird – экологичная альтернатива автомобильному транспорту. Сервис предоставляет быстрый доступ к электросамокатам в разных уголках мира! Загрузи фирменное приложение и пройди регистрацию, чтобы иметь возможность выбирать и активировать устройства. Для начала аренды достаточно отсканировать QR-код на корпусе. Компания предлагает различные тарифные планы, в том числе выгодные абонементы на день, неделю или месяц. Среди доступных опций есть групповые поездки. Консультанты службы поддержки помогут решить любые вопросы, связанные с работой оборудования и оплатой услуг. Благодаря действующим акциям ты сможешь передвигаться по городу на особых условиях! Обрати внимание на актуальные промокоды (promo and coupon codes) Bird за январь 2024 года! Мы собрали для тебя все специальные предложения и добавили информацию о сроках их действия. Выбери в нашем списке лучшие варианты и получи максимальную выгоду!

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