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Купоны и промокоды «Литрес»

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Отзывы покупателей

Покупаю электронные книги только на литрес. Очень хороший сервис для чтения.

  • Тимофей

В связи с большими заморочками скачать на айпад книгу, приходится иногда их покупать. ЛитРес удобен разными формами оплаты (никогда не было проблем с лишним снятием денег) и хорош большим выбором книг. Ну и приложения для разных устройств хорошо сделали. Если любите читать, а печатные книги складывать некуда, то дорога прямиком на Литрес.

  • Анастасия
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Информация о магазине «Литрес»

О магазине «Литрес»

«Литрес» – это интернет-магазин электронных изданий, в котором представлен самый большой ассортимент книг не только в России, но и на территории всех стран СНГ. Виртуальная библиотека была основана в 2006 году группой молодых энтузиастов и изначально предполагала только продажу контента. Однако сейчас при регистрации в сервисе или при использовании промокода для «Литрес» заветная книга может достаться вам в подарок. Фирменный промокод позволяет также любому клиенту экономить на покупке книг, но только на официальном сайте компании.

В общей сложности на страницах официального сайта магазина Litres представлено около миллиона работ отечественных и зарубежных авторов, причем 50 тысяч из них – это бесплатные экземпляры. Более 13 миллионов человек посещают магазин ежемесячно, скачивая за тот же срок не менее 2 миллионов книг. И это без учета аудиокниг, которых в интернет-магазине более чем предостаточно.

Что почитать

На litres.ru найдется книга для каждого: произведения классической литературы, фантастика, мистика, психология, биографии и колоссальное количество других жанров удовлетворят интересы читателей. Цифровая копия популярных произведений существенно уступает по цене оригиналу в бумажном переплете. Несмотря на это, читать такую книгу не менее удобно. каталог магазина Однако не секрет, что покупатели стремятся максимально сэкономить. Скидка от «Литрес» на тот или иной товар действует постоянно, но, чтобы ее заполучить, необходимо иметь специальный купон. Сервис promokodus.com занимается тем, что отыскивает все действующие промокоды: выбирайте акцию, вводите код и оформляйте заказ дешевле!

Преимущества litres.ru

Книжный интернет-магазин litres.ru способен полностью заменить офлайн-библиотеку. Простая и понятная система оформления покупок в сочетании с выгодной бонусной программой делают виртуальную площадку «Литрес» лучшим пространством для знакомства читателя с книгой. Огромное количество преимуществ компании доказывают это утверждение:
  • простой интерфейс, все органично и структурировано;
  • предварительный анализ (предоставляет возможность ознакомиться с небольшим фрагментом текста перед покупкой);
  • бесплатный товар (ежедневно одна книга на выбор достается читателям абсолютно даром);
  • простая система оплаты с помощью интернет-валюты или банковской карты;
  • фирменное программное обеспечение – приложение «Литрес» для удобного проигрывания аудиокниг и приятного чтения;
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5 шагов для удачной покупки

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