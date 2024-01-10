О магазине «Литрес»

«Литрес» – это интернет-магазин электронных изданий, в котором представлен самый большой ассортимент книг не только в России, но и на территории всех стран СНГ. Виртуальная библиотека была основана в 2006 году группой молодых энтузиастов и изначально предполагала только продажу контента. Однако сейчас при регистрации в сервисе или при использовании промокода для «Литрес» заветная книга может достаться вам в подарок. Фирменный промокод позволяет также любому клиенту экономить на покупке книг, но только на официальном сайте компании.

Что почитать

Преимущества litres.ru

простой интерфейс, все органично и структурировано;

предварительный анализ (предоставляет возможность ознакомиться с небольшим фрагментом текста перед покупкой);

бесплатный товар (ежедневно одна книга на выбор достается читателям абсолютно даром);

простая система оплаты с помощью интернет-валюты или банковской карты;

фирменное программное обеспечение – приложение «Литрес» для удобного проигрывания аудиокниг и приятного чтения;

различные форматы книг (более 14 популярных разрешений), которые позволяют открыть текст на любом устройстве.

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Весь ассортимент с выгодой 10%. Данная скидка распространяется на все товары в магазине «Литрес», но только в течение определенного количества дней после активации промокода.

Данная скидка распространяется на все товары в магазине «Литрес», но только в течение определенного количества дней после активации промокода. Книга в подарок и -15%. Такой купон содержит не только промокод, который гарантирует заявленную скидку на электронные и аудиокниги, но и открывает бесплатный доступ к выбранным изданиям.

Такой купон содержит не только промокод, который гарантирует заявленную скидку на электронные и аудиокниги, но и открывает бесплатный доступ к выбранным изданиям. Бонусные 100 рублей на счет. Промокод активируется в одноименной вкладке, после чего любая книга в онлайн-библиотеке «Литрес» станет дешевле на сумму, указанную в купоне.

Промокод активируется в одноименной вкладке, после чего любая книга в онлайн-библиотеке «Литрес» станет дешевле на сумму, указанную в купоне. Презент в виде 10 книг. Сразу после регистрации на сайте магазина Litres пользователь получает возможность 10 дней подряд пополнять свою электронную библиотеку книгами, которые подбираются автоматически. Забрать подарок можно после нажатия кнопки «Получить книгу».

Сразу после регистрации на сайте магазина Litres пользователь получает возможность 10 дней подряд пополнять свою электронную библиотеку книгами, которые подбираются автоматически. Забрать подарок можно после нажатия кнопки «Получить книгу». Бонусы за исследования. Довольно часто книга может достаться читателю совершенно бесплатно. Например, после прохождения теста от «Литрес», который помогает компании лучше понимать своего потребителя.

5 шагов для удачной покупки

Пройти регистрацию, авторизоваться в магазине с помощью электронной почты или аккаунта в социальных сетях. Добавить книгу в «Корзину» одним кликом. Скопировать промокод «Литрес» на нашем сайте, ввести номер купона в специальное поле и активировать скидку. Произвести оплату покупки любым удобным способом. Подобрать поддерживаемое вашим устройством расширение файла, перед тем как книга будет скачана.

В общей сложности на страницах официального сайта магазина Litres представлено около миллиона работ отечественных и зарубежных авторов, причем 50 тысяч из них – это бесплатные экземпляры. Более 13 миллионов человек посещают магазин ежемесячно, скачивая за тот же срок не менее 2 миллионов книг. И это без учета аудиокниг, которых в интернет-магазине более чем предостаточно.На litres.ru найдется книга для каждого: произведения классической литературы, фантастика, мистика, психология, биографии и колоссальное количество других жанров удовлетворят интересы читателей. Цифровая копия популярных произведений существенно уступает по цене оригиналу в бумажном переплете. Несмотря на это, читать такую книгу не менее удобно.Однако не секрет, что покупатели стремятся максимально сэкономить. Скидка от «Литрес» на тот или иной товар действует постоянно, но, чтобы ее заполучить, необходимо иметь специальный купон. Сервис promokodus.com занимается тем, что отыскивает все действующие промокоды: выбирайте акцию, вводите код и оформляйте заказ дешевле!Книжный интернет-магазин litres.ru способен полностью заменить офлайн-библиотеку. Простая и понятная система оформления покупок в сочетании с выгодной бонусной программой делают виртуальную площадку «Литрес» лучшим пространством для знакомства читателя с книгой. Огромное количество преимуществ компании доказывают это утверждение:В акциях от Litres может поучаствовать абсолютно каждый: достаточно лишь регулярно посещать сайт компании. Как правило, клиентам доступна символическая скидка. Чтобы покупка стала более выгодной, необходимо применить купон. Однако промокод редко оказывается в свободном доступе, зачастую его присылают в электронном письме или в посылке с книгами. С сервисом promokodus.com вам больше не нужно томиться в ожидании счастливого письма: здесь в любой день недели и утром, и ночью можно получить отличный подарок от «Литрес» в виде значительного снижения цены.Для удачной покупки необходимо совершить 5 простых шагов.На сайте litres.ru можно не только быстро купить какое-либо издание, но и добавить книгу в число избранных при помощи функции «Отложить». Как только заказ оформлен, клиент моментально получает доступ к файлу. Кроме того, на сайте есть много интересной информации для будущих авторов и издателей.