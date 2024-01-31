Air Serbia – государственный авиаперевозчик Сербии. Компания осуществляет рейсы из Белграда в Москву, Лондон, Берлин, Париж, Цюрих, Вену и другие города Европы. Флот организации включает комфортабельные и современные самолеты Airbus и ATR. Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием рейсов можно на официальном сайте авиаперевозчика. Пассажирам также доступны дополнительные услуги: вкусное питание на борту, увеличение нормы багажа, приоритетное прохождение паспортного контроля в аэропорту. Путешествуйте по миру с максимальным комфортом, не задумываясь о ненужных переплатах! С помощью секретных промокодов (promo codes) Air Serbia («Эйр Сербия») за январь 2024 года можно неплохо сэкономить на организации туристической или деловой поездки за границу. Покупайте билеты по сниженной цене прямо сейчас.

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