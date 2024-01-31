Хочется чего-то горячего и мясного? Загляни в ресторан восточной кухни «Барашек». Главное блюдо – узбекский плов в казане. А также в меню: шашлыки, шаурма, соусы, свежие салаты, лапша, манты, лагман и шурпа, самса и лепешки. Открытая кухня прямо в зале, быстрая подача. Можно за неспешным разговором наблюдать за приготовлением своего блюда. Каждый день бизнес-ланчи по выгодной цене. Есть возможность приобрести полуфабрикаты и вкусно приготовить их дома. Также есть опция заказа целого казана плова на праздник. Здесь регулярно проходят разнообразные акции, также есть бонусная программа для постоянных клиентов. Предусмотрены разные способы оплаты, а доставка осуществляется в течение часа. Отведай сочного ароматного мяса, используй промокоды «Барашек» за январь 2024 года и получай вкуснейшие обеды по сниженной стоимости. Успей, пока срок предложений не закончился!

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