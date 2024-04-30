Бар «Филадельфия» приглашает отведать нежные суши и другие популярные блюда! В меню ты найдешь классические и фирменные роллы, пиццу с мясными, овощными и прочими ингредиентами, а также коробочки wok. В продаже есть еда, приготовленная во фритюре, экзотические супы, десерты и многое другое. Курьер привезет покупку по готовности. Ты сможешь оформить предзаказ на определенную дату и время. Доступны разные способы оплаты: картой при подаче заявки на сайте, а также наличными или через терминал при получении. Продавец предусмотрел бонусную программу, благодаря которой клиенты могут частично рассчитаться накопленными баллами. Мы нашли для тебя все актуальные промокоды «Филадельфия» за апрель - май 2024 года! В списке часто появляются очередные интересные новинки. Изучай специальные предложения и пользуйся ими, чтобы экономить свой бюджет или получать различные подарки!

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