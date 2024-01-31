Foodtaxi – служба доставки еды домой и в офис. Классика итальянской и азиатской кухни: роллы, wok, стритфуд, супы, салаты и напитки. Также в каталоге представлен ассортимент легких закусок и классических сладостей. Заказывайте блюда с промокодами и купонами Food Taxi («Фудтакси»)! Компания предлагает оценить авторские штрихи традиционных рецептов, качество ингредиентов и количество начинки. Круглосуточная доступность сервиса и различные позиции в списке лакомств – основные его преимущества. Доставка по приятной цене позволяет не повышать плату за еду. Разнообразные промо-наборы утолят голод на детском утреннике, станут сытным дополнением для корпоратива, подойдут для семейного обеда. Заказать можно любым способом: на сайте, через приложение и по телефону. Следите за обновлениями в профиле инстаграм – там часто появляются новинки для гурманов. Промокоды и купоны на скидку «Фуд Такси» (Foodtaxi) за январь 2024 года сделают любой выбор выгодным и доступным. Наши купоны помогут сэкономить как деньги, так и время на приготовление. Закажите несколько порций для себя и друзей и получите достойное обслуживание и аппетитный ужин в короткий срок с дополнительной выгодой. Не забудьте попробовать десерты!

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