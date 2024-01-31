DonRoll – сеть доставок еды города Омск. Основное направление – стрит-фуд. В широком ассортименте меню есть роллы, разнообразные пиццы, бургеры, вок, поке, закуски и сладкие десерты. Кроме этого, на сайте есть удобный раздел с персональными настройками под предпочтения пользователя. «Дон Ролл» – это еще и вкусные наборы, а также интересные скидки и регулярные выгодные предложения. Бесплатная доставка за два часа, есть возможность самовывоза. Существует система лояльности с бонусными баллами, которыми можно оплачивать дальнейшие заказы. Оплата осуществляется наличным расчетом, банковской картой. Еще один плюс: мобильное приложение, где можно сделать заказ. В таком разнообразии сложно выбрать, поэтому используй промокоды «Дон Ролл» за январь 2024 года и бери больше, чтобы полноценно насладиться любимыми блюдами. Отличный повод порадовать себя и своих друзей!

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