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Промокоды «Домино Пицца»

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Отзывы покупателей

Ждали в гости друзей, но после работы совсем готовить не хотелось. Решила заказать пиццу и для этого как всегда выбрала Доминос Пицца: у них она самая вкусная! По промокоду заказала 2 пиццы и третью в подарок получила. Все наелись, еще и сэкономить получилось, я очень довольна!

  • Арина
  • 11.03.2019

Заказывала пиццу у них несколько раз, само качество понравилось. На сайте есть возможность выбрать тесто для пиццы - тонкое или толстое. лично я больше люблю тонкое. Пицца всегда приезжала еще теплой, свежая, со свежими овощами, не пережаренная. Также можно отследить процесс доставки пиццы на сайте. из минусов пиццерии долгая доставка, точнее часто задерживаемая доставка и плохая обратная связь с операторами. Иногда тяжело им дозвониться чтобы узнать где твой заказ задержался. Но в целом, если не считать этих косяков, вполне приличная пиццерия.

  • Катюшенька
  • 14.11.2015
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Три пиццы в наборе «Фамильный» с выгодой 46% по промокоду!

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Три пиццы в наборе «Фамильный» с выгодой 46% по промокоду!