Промокоды на скидку «Республика»
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Отзывы покупателей
Люблю читать! Сейчас многие перешли на электронные книги, но я больше люблю обычные печатные книги и покупаю их часто. В "Республике" всегда есть новинки. Вчера получила 2 новенькие книжки со скидкой 40% по промокоду, теперь всегда буду экономить на покупке книг. Главное, чтобы подобные купоны сохранялись как можно дольше!
- Татьяна
- 23.03.2019
Особо ничего не ожидала от Черной Пятницы в этот раз, но решила посмотреть, что предлагается. Увидела, что и моя любимая "Республика" тоже предлагает свои промокоды. Что удивило, так это цены. Причем, я ожидала, что все эти скидки – всего лишь обман, ну знаете, когда ставят специально завышенную цену и потом ставят скидку. Но я периодически беру товары на этом сайте, примененный промокод действительно сэкономил мне деньги. Кажется, в Черную Пятницу здесь товары отдают практически по закупочной цене. Все, что пришло из заказа, понравилось, все как всегда на уровне. Доставляли, конечно, немного дольше чем обычно, но я была на это готова.
- Диана
- 30.11.2017
Занятный магазинчик, много всего интересного и прикольного. Если вам нужно найти необычный и веселый подарок - вам туда! Качественная продукция для детей. Но цены там.. кусаются :)
- Света
- 03.10.2016
Информация о магазине «Республика»
О «Республике»«Республика» – это книжные магазины нового формата. За сравнительно небольшое время с момента открытия первого московского магазина в 2006 году бренд Respublica занял достойное место на рынке товаров для досуга. Сегодня открыто уже более 30 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и других городах, а также существует интернет-магазин, который осуществляет доставку товаров в любой регион страны с помощью транспортных компаний.
Ассортимент магазинаГлавное, что отличает «Республику» от конкурентов, – это широкий и продуманный ассортимент, который удивит даже завсегдатая книжных магазинов. Здесь выделяется несколько категорий продукции.
- Книги. Более 10 тысяч наименований, среди которых художественная и научно-популярная литература, учебники, детские книги, издания, посвященные хобби, здоровью, путешествиям, а также газеты и журналы.
- Канцтовары. Бумажная продукция и письменные принадлежности, выполненные в оригинальном и стильном дизайне.
- Товары для дома. Оригинальные аксессуары, которые наполнят уютом любое помещение.
- Музыка и электроника. Диски и виниловые пластинки, наушники, фотоаппараты.
- Еда. Необычные сладости из США и Японии, космическое питание, подарочные наборы.
- Косметика. Уникальные средства для ухода за телом и волосами.
- Детские товары. Настольные и развивающие игры, пазлы и конструкторы, игрушки, коллекционные фигурки с персонажами любимых фильмов и книг и даже карнавальные костюмы.
Система скидок в RespublicaНа нашем сайте можно найти специальные предложения от магазина «Республика», которые подойдут именно вам:
- скидка при подписке на электронную рассылку;
- скидки на определенные группы товаров;
- подарок при покупке;
- особые условия доставки.