МТС Music – цифровой сервис для меломанов. Популярный российский оператор сотовой связи предлагает подписчикам более 50 миллионов треков в превосходном качестве. Воспользоваться актуальной услугой могут обладатели мобильных телефонов на платформах iOS и Android. Для прослушивания аудиофайлов не требуется постоянный доступ к интернету. В приложении есть удобная опция распознавания музыки и последующего добавления ее в плейлист. Программа автоматически формирует и регулярно обновляет список рекомендаций в соответствии с предпочтениями пользователя. Обрати внимание на специальные предложения! В нашем каталоге ты найдешь действующие промокоды «МТС Музыка» (music.mts.ru) за январь 2024 года. Выбирай подходящую акцию, применяй ее при оплате и оформляй подписку на максимально выгодных условиях!

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