Промокоды на скидку «Лабиринт»
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Отзывы покупателей
Спасибо! давно искал секретные кодовые слова на лабиринт, нашел у вас и получил книгу бонусом, спасибо!!!
- Максим
- 14.07.2020
Беру в Лабиринте методическую литературу по своему профилю. Радует большой выбор, и есть книги авторов, которые не найти в других крупных магазинах. Пунктов выдачи в моём городе много, забираю по дороге с работы. Привозят, кстати, быстро. Попробовал использовать промокод, немного сэкономил. Приятно.
- Семён Д.
- 29.01.2019
Художественную литературу приучила себя читать в электронном виде, а вот учебную и детскую заказыва в Лабиринте. Очень удобно, что выкладывают подробные отзывы, даже с фотографиями, это облегчает выбор. Приятные скидки, можно удачно купить, что давно хотел и откладывал. Ну и я консерватор - лучший подарок книга :)) а в Лабиринте всегда найдется что-то интересное и по магазинам бегать не надо..Ни по срокам, ни с доставкой - никогда не подводили, кстати!
- Наталья
- 14.10.2016
Лабиринт - спасение для книжных червей, любителей бумажных книг))) Цены ниже, чем в сетевых книжных, при первом заказе получаешь накопительную скидку, часто бывают акции. Есть много полезных отзывов о книгах. Также можно заказать канцтовары по приемлемым ценам, довольно большой выбор паззлов. Сейчас появилось еще больше пунктов выдачи, от определенной суммы - бесплатная доставка. Доставку на пункт выдачи не задерживают, при необходимости продлевают срок хранения.
- Елена
- 03.04.2016
Я думаю, что Лабиринт - это удобный интернет-магазин книг. Все, что нужно, можно посмотреть на сайте: внешний вид книги, данные о ней, фото и рецензии от реальных пользователей. Можно самому написать рецензию и даже получить небольшую скидку на заказы, если она будет информативной. Интерфейс сайта вполне удобный, также как и система отслеживания статуса заказов: информация приходит на почту или по смс, самовывоз бесплатный или за символическую сумму, а не как в некоторых магазинах, где самовывоз тоже платный. Заказы у меня по срокам не задерживали и привозили даже раньше обычного. В целом сервис магазина устроил.
- Ирина
- 21.12.2015
Информация о магазине «Лабиринт»
О магазине «Лабиринт»«Лабиринт» – один из самых крупных книжных магазинов в интернете. В нем продается разнообразная литература, от детской до научной, а также товары для творчества и канцелярские принадлежности. Компания располагает более чем 1000 пунктами для выдачи заказов во многих городах.
Книжный интернет-магазин «Лабиринт»
115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, строение 4.
Электронная почта: shop@labirintmail.ru
Бесплатный звонок по России (с мобильных и городских): 8 800 500-95-25
Рассчитаться в магазине можно разными способами. Для любителей книг предусмотрены различные скидки и акции. Здесь всё сделано для удобства покупателей.
Преимущества интернет-магазина Labirint.ruНа сайте действует удобная для пользователей навигация и симпатичный дизайн. Это позволяет покупателям без труда находить и подбирать интересующую их продукцию – книги, игрушки, подарки – и узнавать, какая акция проходит сегодня. Заказ можно оформить всего одним нажатием кнопки. Среди основных достоинств интернет-магазина можно выделить следующие:
- широкий ассортимент,
- новейшая литература,
- простота оформления заказа,
- быстрая доставка товаров,
- отзывчивые консультанты.
Большой ассортиментКаждый покупатель магазина «Лабиринт» может приобрести продукцию из разных категорий:
- художественную литературу,
- научно-популярные издания,
- детские книги,
- учебники и пособия,
- принадлежности для письма и черчения,
- игрушки для развития ребенка,
- различные наборы для творчества,
- канцтовары и принадлежности для школьников,
- сувениры, аудиокниги, ПО для компьютеров, фильмы и музыку.
Гибкая система скидокТем, кому нужна хорошая книга, подарок или другая продукция из интернет-магазина «Лабиринт», на которые есть скидка, необходимо знать, как ее получить. Для покупателей предусмотрена масса интересных акций.
- Бесплатная доставка. В зависимости от суммы, потраченной на товары (книги, наборы, сувениры), она осуществляется курьером или же до пункта самовывоза.
- Большая скидка на вторую покупку. По мере покупки книг и других товаров она будет увеличиваться.
- Подарок именинникам. Для получения купона покупателю требуется указать дату своего рождения. Сюрприз в день рождения гарантирован!
- Бонус при авторизации через социальные сети. Клиент, зарегистрировавшийся через свой аккаунт, получает льготу на первую покупку.
- Накопительные скидки. Их могут получать постоянные клиенты магазина «Лабиринт».
Как пользоваться промокодамиПромокоды интернет-магазина «Лабиринт» дают возможность получать скидку на широкий ассортимент товаров. С ними любая книга, учебник, сувенир, обойдутся значительно дешевле. Чтобы пользоваться кодами, следуйте простому алгоритму.
- Выберите книгу или другой понравившийся товар в «Лабиринте» и поместите его в «Корзину».
- Найдите и скопируйте промокод. Проверьте, подходит ли он для товаров в вашем заказе. В случае несоответствия он может не сработать или скидка будет небольшой.
- На странице оформления покупки укажите «Секретное слово». Его нужно ввести в специальную графу.
- Нажмите на кнопку «Проверить», после чего скидка будет учтена при подсчете стоимости товара.
Особенности промокодовСпециальное «Секретное слово» каждый покупатель может использовать только один раз. С его помощью можно получить выгоду на литературу или другой ассортимент продукции. Однако обязательно следует учитывать следующие дополнительные условия:
- срок действия,
- минимальную цену заказа,
- название издательства,
- день недели, в который действует код.