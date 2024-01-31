О магазине «Лабиринт»

«Лабиринт» – один из самых крупных книжных магазинов в интернете. В нем продается разнообразная литература, от детской до научной, а также товары для творчества и канцелярские принадлежности. Компания располагает более чем 1000 пунктами для выдачи заказов во многих городах.

Преимущества интернет-магазина Labirint.ru

широкий ассортимент,

новейшая литература,

простота оформления заказа,

быстрая доставка товаров,

отзывчивые консультанты.

Большой ассортимент

художественную литературу,

научно-популярные издания,

детские книги,

учебники и пособия,

принадлежности для письма и черчения,

игрушки для развития ребенка,

различные наборы для творчества,

канцтовары и принадлежности для школьников,

сувениры, аудиокниги, ПО для компьютеров, фильмы и музыку.

Гибкая система скидок

Бесплатная доставка. В зависимости от суммы, потраченной на товары (книги, наборы, сувениры), она осуществляется курьером или же до пункта самовывоза. Большая скидка на вторую покупку. По мере покупки книг и других товаров она будет увеличиваться. Подарок именинникам. Для получения купона покупателю требуется указать дату своего рождения. Сюрприз в день рождения гарантирован! Бонус при авторизации через социальные сети. Клиент, зарегистрировавшийся через свой аккаунт, получает льготу на первую покупку. Накопительные скидки. Их могут получать постоянные клиенты магазина «Лабиринт».

Как пользоваться промокодами

Выберите книгу или другой понравившийся товар в «Лабиринте» и поместите его в «Корзину». Найдите и скопируйте промокод. Проверьте, подходит ли он для товаров в вашем заказе. В случае несоответствия он может не сработать или скидка будет небольшой. На странице оформления покупки укажите «Секретное слово». Его нужно ввести в специальную графу. Нажмите на кнопку «Проверить», после чего скидка будет учтена при подсчете стоимости товара.

Особенности промокодов

срок действия,

минимальную цену заказа,

название издательства,

день недели, в который действует код.

Будьте в курсе с Promokodus

Книжный интернет-магазин «Лабиринт»115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, строение 4.Электронная почта: shop@labirintmail.ruБесплатный звонок по России (с мобильных и городских): 8 800 500-95-25Рассчитаться в магазине можно разными способами. Для любителей книг предусмотрены различные скидки и акции. Здесь всё сделано для удобства покупателей.На сайте действует удобная для пользователей навигация и симпатичный дизайн. Это позволяет покупателям без труда находить и подбирать интересующую их продукцию – книги, игрушки, подарки – и узнавать, какая акция проходит сегодня. Заказ можно оформить всего одним нажатием кнопки. Среди основных достоинств интернет-магазина можно выделить следующие:Кроме того, каждый, кому нужна книга или другая продукция из ассортимента, может сэкономить на покупках благодаря хорошим акциям и кодовым словам. Магазин работает с большим количеством платежных систем. Оплачивать покупки можно не только наличными деньгами, но и пластиковыми картами, и при помощи электронных кошельков, и через терминалы. Если вам нужна книга или другая продукция, на которую есть акция, заказывайте товары не только на сайте магазина «Лабиринт», но и по телефону. Воспользуйтесь также возможностью оплатить заказ предварительно: в таком случае вашу посылку начнут формировать в первую очередь.Каждый покупатель магазина «Лабиринт» может приобрести продукцию из разных категорий:Кроме того, в интернет-магазине «Лабиринт» можно приобрести подарочные сертификаты, дающие большие скидки на покупку книг, сувениров, наборов для творчества и других товаров. В каждом разделе каталога есть подсказки, помогающие покупателю ориентироваться в выборе ассортимента. Любой пользователь без проблем узнает, сколько стоит нужная ему литература. Здесь представлена новейшая литература и не только, есть возможность почитать отзывы и посмотреть, какой рейтинг имеет определенная книга, игрушка или подарок.Тем, кому нужна хорошая книга, подарок или другая продукция из интернет-магазина «Лабиринт», на которые есть скидка, необходимо знать, как ее получить. Для покупателей предусмотрена масса интересных акций.Кроме того, покупатели литературы, подарков, сувениров, игрушек, получают кешбэк по акции «Секретное слово». Часть потраченных средств вернется, если прописать на сайте магазина «Лабиринт» промокод в определенной графе.Промокоды интернет-магазина «Лабиринт» дают возможность получать скидку на широкий ассортимент товаров. С ними любая книга, учебник, сувенир, обойдутся значительно дешевле. Чтобы пользоваться кодами, следуйте простому алгоритму.Если вам нужна книга или другой товар по оптимальной цене, то «Секретное слово» – лучший способ сэкономить средства. Благодаря специальным кодам литература становится доступнее. Промокод дает покупателю массу преимуществ. Указав его, клиент магазина получает в подарок книгу или какой-то набор мелких и полезных канцелярских принадлежностей. Несмотря на то, что это мелочь, благодаря таким акциям хочется возвращаться сюда за покупками снова.Специальное «Секретное слово» каждый покупатель может использовать только один раз. С его помощью можно получить выгоду на литературу или другой ассортимент продукции. Однако обязательно следует учитывать следующие дополнительные условия:Бывают кодовые слова, по которым предусмотрена небольшая скидка, но с учетом того, что доставка товара после их применения осуществляется бесплатно, это выгодное предложение.Чтобы постоянно быть в курсе, какая акция проводится интернет-магазином «Лабиринт», и не пропустить выгодные предложения и скидки, нужно воспользоваться нашим сервисом. На нашем сайте всегда можно найти актуальные скидки и промокоды. С ними любые книги, наборы для творчества или канцтовары, обойдутся значительно дешевле. Кроме того, покупателей ждут приятные подарки. Ищите интересные предложения и совершайте выгодные и полезные покупки!