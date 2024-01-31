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Промокоды на скидку «Лабиринт»

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Отзывы покупателей

Спасибо! давно искал секретные кодовые слова на лабиринт, нашел у вас и получил книгу бонусом, спасибо!!!

  • Максим
  • 14.07.2020

Беру в Лабиринте методическую литературу по своему профилю. Радует большой выбор, и есть книги авторов, которые не найти в других крупных магазинах. Пунктов выдачи в моём городе много, забираю по дороге с работы. Привозят, кстати, быстро. Попробовал использовать промокод, немного сэкономил. Приятно.

  • Семён Д.
  • 29.01.2019

Художественную литературу приучила себя читать в электронном виде, а вот учебную и детскую заказыва в Лабиринте. Очень удобно, что выкладывают подробные отзывы, даже с фотографиями, это облегчает выбор. Приятные скидки, можно удачно купить, что давно хотел и откладывал. Ну и я консерватор - лучший подарок книга :)) а в Лабиринте всегда найдется что-то интересное и по магазинам бегать не надо..Ни по срокам, ни с доставкой - никогда не подводили, кстати!

  • Наталья
  • 14.10.2016

Лабиринт - спасение для книжных червей, любителей бумажных книг))) Цены ниже, чем в сетевых книжных, при первом заказе получаешь накопительную скидку, часто бывают акции. Есть много полезных отзывов о книгах. Также можно заказать канцтовары по приемлемым ценам, довольно большой выбор паззлов. Сейчас появилось еще больше пунктов выдачи, от определенной суммы - бесплатная доставка. Доставку на пункт выдачи не задерживают, при необходимости продлевают срок хранения.

  • Елена
  • 03.04.2016

Я думаю, что Лабиринт - это удобный интернет-магазин книг. Все, что нужно, можно посмотреть на сайте: внешний вид книги, данные о ней, фото и рецензии от реальных пользователей. Можно самому написать рецензию и даже получить небольшую скидку на заказы, если она будет информативной. Интерфейс сайта вполне удобный, также как и система отслеживания статуса заказов: информация приходит на почту или по смс, самовывоз бесплатный или за символическую сумму, а не как в некоторых магазинах, где самовывоз тоже платный. Заказы у меня по срокам не задерживали и привозили даже раньше обычного. В целом сервис магазина устроил.

  • Ирина
  • 21.12.2015
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Информация о магазине «Лабиринт»

О магазине «Лабиринт»

«Лабиринт» – один из самых крупных книжных магазинов в интернете. В нем продается разнообразная литература, от детской до научной, а также товары для творчества и канцелярские принадлежности. Компания располагает более чем 1000 пунктами для выдачи заказов во многих городах.

Книжный интернет-магазин «Лабиринт»
115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, строение 4.
Электронная почта: shop@labirintmail.ru
Бесплатный звонок по России (с мобильных и городских): 8 800 500-95-25
Рассчитаться в магазине можно разными способами. Для любителей книг предусмотрены различные скидки и акции. Здесь всё сделано для удобства покупателей.

Преимущества интернет-магазина Labirint.ru

На сайте действует удобная для пользователей навигация и симпатичный дизайн. Это позволяет покупателям без труда находить и подбирать интересующую их продукцию – книги, игрушки, подарки – и узнавать, какая акция проходит сегодня. Заказ можно оформить всего одним нажатием кнопки. Среди основных достоинств интернет-магазина можно выделить следующие:
  • широкий ассортимент,
  • новейшая литература,
  • простота оформления заказа,
  • быстрая доставка товаров,
  • отзывчивые консультанты.
Кроме того, каждый, кому нужна книга или другая продукция из ассортимента, может сэкономить на покупках благодаря хорошим акциям и кодовым словам. Магазин работает с большим количеством платежных систем. Оплачивать покупки можно не только наличными деньгами, но и пластиковыми картами, и при помощи электронных кошельков, и через терминалы. Если вам нужна книга или другая продукция, на которую есть акция, заказывайте товары не только на сайте магазина «Лабиринт», но и по телефону. Воспользуйтесь также возможностью оплатить заказ предварительно: в таком случае вашу посылку начнут формировать в первую очередь.

Большой ассортимент

Каждый покупатель магазина «Лабиринт» может приобрести продукцию из разных категорий:
  • художественную литературу,
  • научно-популярные издания,
  • детские книги,
  • учебники и пособия,
  • принадлежности для письма и черчения,
  • игрушки для развития ребенка,
  • различные наборы для творчества,
  • канцтовары и принадлежности для школьников,
  • сувениры, аудиокниги, ПО для компьютеров, фильмы и музыку.
Кроме того, в интернет-магазине «Лабиринт» можно приобрести подарочные сертификаты, дающие большие скидки на покупку книг, сувениров, наборов для творчества и других товаров. В каждом разделе каталога есть подсказки, помогающие покупателю ориентироваться в выборе ассортимента. Любой пользователь без проблем узнает, сколько стоит нужная ему литература. Здесь представлена новейшая литература и не только, есть возможность почитать отзывы и посмотреть, какой рейтинг имеет определенная книга, игрушка или подарок.

Гибкая система скидок

Тем, кому нужна хорошая книга, подарок или другая продукция из интернет-магазина «Лабиринт», на которые есть скидка, необходимо знать, как ее получить. Для покупателей предусмотрена масса интересных акций.
  1. Бесплатная доставка. В зависимости от суммы, потраченной на товары (книги, наборы, сувениры), она осуществляется курьером или же до пункта самовывоза.
  2. Большая скидка на вторую покупку. По мере покупки книг и других товаров она будет увеличиваться.
  3. Подарок именинникам. Для получения купона покупателю требуется указать дату своего рождения. Сюрприз в день рождения гарантирован!
  4. Бонус при авторизации через социальные сети. Клиент, зарегистрировавшийся через свой аккаунт, получает льготу на первую покупку.
  5. Накопительные скидки. Их могут получать постоянные клиенты магазина «Лабиринт».
Кроме того, покупатели литературы, подарков, сувениров, игрушек, получают кешбэк по акции «Секретное слово». Часть потраченных средств вернется, если прописать на сайте магазина «Лабиринт» промокод в определенной графе.

Как пользоваться промокодами

Промокоды интернет-магазина «Лабиринт» дают возможность получать скидку на широкий ассортимент товаров. С ними любая книга, учебник, сувенир, обойдутся значительно дешевле. Чтобы пользоваться кодами, следуйте простому алгоритму.
  1. Выберите книгу или другой понравившийся товар в «Лабиринте» и поместите его в «Корзину».
  2. Найдите и скопируйте промокод. Проверьте, подходит ли он для товаров в вашем заказе. В случае несоответствия он может не сработать или скидка будет небольшой.
  3. На странице оформления покупки укажите «Секретное слово». Его нужно ввести в специальную графу.
  4. Нажмите на кнопку «Проверить», после чего скидка будет учтена при подсчете стоимости товара.
ввести промокод Если вам нужна книга или другой товар по оптимальной цене, то «Секретное слово» – лучший способ сэкономить средства. Благодаря специальным кодам литература становится доступнее. Промокод дает покупателю массу преимуществ. Указав его, клиент магазина получает в подарок книгу или какой-то набор мелких и полезных канцелярских принадлежностей. Несмотря на то, что это мелочь, благодаря таким акциям хочется возвращаться сюда за покупками снова.

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Бывают кодовые слова, по которым предусмотрена небольшая скидка, но с учетом того, что доставка товара после их применения осуществляется бесплатно, это выгодное предложение.

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