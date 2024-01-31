HearthStone – это увлекательная карточная игра, которая работает в онлайн-режиме. Проект особенно понравится поклонникам Warcraft. Сражения происходят между двумя противниками. Для покупки комплектов карт и возможности попасть на массовое состязание необходимо золото. Промокоды «ХартСтоун» за январь 2024 года помогут вам сэкономить по максимуму. При желании можно загрузить мобильное приложение, чтобы наслаждаться приключениями прямо на ходу. Для начала вам нужно будет определиться с подходящим героем: можно сражаться в роли мага, чернокнижника, разбойника и не только. Специальный режим пригодится новичкам: можно состязаться с искусственным интеллектом и получать полезные навыки. Промокоды и бонус-коды (promo and bonus codes) HearthStone можно применять для участия в боях на арене. Внизу данной страницы любители мистической игры смогут отыскать подарочные коды и промокоды HearthStone. Спецпредложения актуальны для геймеров, которые играют на PC, Mac, Android, iOS.

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