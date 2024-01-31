«Киносфера Imax» – это уникальный кинотеатр IMAX с самым большим экраном в России, а также современный цифровой зал Digital 3D и несколько залов классического мини-плекса! Кинотеатр в развлекательном комплексе оборудован так, чтобы ваш отдых был ярким и незабываемым. Это не просто кинотеатр, а целый мир впечатлений! Промокоды «Киносфера Imax» позволят тебе приобретать билеты по специальным ценам, а также пользоваться различными услугами. Для постоянных посетителей предлагается бонусная программа, которая дает возможность экономить. Кроме того, можно использовать промокоды «Киносфера Аймакс» за январь - февраль 2024 года, которые ты найдешь на нашем сайте. Просматривая эту страницу, ты будешь в курсе всех акций, скидок и специальных программ. Если хочешь прожить волшебные моменты и провести время с удовольствием, то тебе обязательно стоит воспользоваться купонами и промокодами IMAX!

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