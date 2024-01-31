Palmetta – это интернет-магазин изысканного и удобного нижнего белья. Заказывай кружевные и гладкие комплекты, милые трусики, элегантные бюстгальтеры, соблазнительные боди, яркие купальники на лето, уютная домашнюю одежду и многое другое – ассортимент широк, найдутся модели на любой вкус и запрос. Магазин с удовольствием предоставляет любимым покупательницам сезонные акции и распродажи. Для постоянных клиентов разработана бонусная программа лояльности, а для подружек – подарочные сертификаты на любую сумму. Розничные точки открыты по всей России: заглядывай и примеряй. Помимо самовывоза возможна доставка по стране транспортной компанией. Оплачивай с легкостью на сайте или при получении, даже в рассрочку. Узнай свой размер с помощью помощника на сайте и подбери модель правильно. Активируй наши промокоды «Пальметта» (Palmetta) за январь 2024 года при покупке и радуйся классным скидкам и обновкам.

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