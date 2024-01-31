Bonnie & Slide – академия презентаций для всех желающих прокачать умение их создания. Компания предлагает одиночное и корпоративное обучение, наборы выигрышных шаблонов, концепций и другие варианты. Это навыки работы с анимацией, фотошопом, таблицами и графиками на базовом и продвинутом уровнях. На сайте размещена огромная база слайдов для вдохновения. Узнай все подробности о формате выбранного тарифа, выбирай удобные даты и ныряй в учебу с головой. Приобретай курсы любым подходящим образом, даже в рассрочку. При покупке нескольких продуктов одним пакетом – скидка. Просто нужна классная презентация? Закажи ее у лучших выпускников школы прямо на странице. Соверши вложение, которое многократно окупится. Хватай наши промокоды Bonnie & Slide за январь 2024 года, активируй при оформлении заказа и получай приятные выгоды на любой вкус. Стань отличным и востребованным специалистом с экономией для кошелька.

Подробнее Скрыть