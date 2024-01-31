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Акции и промокоды Beeline

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Отзывы покупателей

Решили с мужем приобрести телефон для мамы и планшет для сына с подключением к Beeline. Замечу, что обслуживание соответствует уровню известности бренда. Менеджеры уверенно отвечают на вопросы, помогают с выбором девайсов, советуют наиболее подходящие для подключения тарифы. По оплате предоставляется возможность внести наличные или заплатить с помощью банковской карточки. Присмотрели промокод с бесплатным подключением домашнего интернета, что не каждая компания предложит.

  • Марина
  • 02.09.2018

Заказывала дважды, один раз все было хорошо, во второй раз оказалось, что заказанного товара на складне нет, пришлось заказ переоформить, но я считаю это несущественной накладкой. Лично меня привлекли цены, сравнивала везде, где нашла - тут были самые выгодные, на мой заказ отреагировали очень быстро, сказала, что буду платить по карте, так что курьер приехал с териминалом, никаких доплат за безнал с меня не взяли, как в других магазинах. Качество товара хорошее, все работает, техника не серая. В общем, обоими заказами я довольна.

  • OnlySmile
  • 18.07.2015
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