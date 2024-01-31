Omoikiri – интернет-магазин сантехники. Бренд был основан в Японии. Магазин предлагает покупателям уникальный ассортимент: кухонные мойки, смесители, измельчители и многое другое, сделанное по высоким стандартам качества. Проверенные составы материалов, с учетом безопасности для экологии. Удобные и функциональные дизайны, соответствующие современным веяниям моды. Компания предоставляет бесплатное сервисное обслуживание по гарантии. Доставка осуществляется по всей России и странам СНГ. Для своих клиентов интернет-магазин предлагает несколько видов оплаты: онлайн-платеж на сайте, наличными или банковской картой. Воспользуйся акциями, если хочешь порадовать себя японским качеством без больших затрат. У нас ты найдешь промокоды и купоны на скидку Omoikiri («Омойкири») за январь 2024 года! Достаточно выбрать те, которые тебе подходят, активировать их и получать приятные бонусы!

Подробнее Скрыть