В Адлере и в центре Сочи находится семейное кафе «МакСушки» с огромным выбором роллов, пиццы, бургеров, супов, салатов, напитков и многого другого. Есть детское и постное меню для любого возраста, позиции для людей на различных диетах и для вегетарианцев. Собственная оперативная служба доставки порадует тебя, доставив любимую еду по адресу точно в срок! Для сохранения вкуса и аромата, температуры и внешнего вида во время доставки используются специальные контейнеры и гофроупаковка. Также регулярно проводятся разнообразные акции, позволяющие значительно сэкономить. Произвести оплату можно при получении картой или онлайн на сайте. Используй промокоды на скидку «МакСушки» за январь 2024 года, которые доступны на нашем ресурсе. Просто активируй код при оформлении заказа, экономь и наслаждайся невероятно вкусными блюдами японской, итальянской, китайской, европейской кухонь!

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