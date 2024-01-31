Хочешь тратить меньше времени на приготовление еды? Экономь ресурсы с сервисом Avocado! Компания предлагает полезные продуктовые наборы со свежими ингредиентами и пошаговыми авторскими рецептами. Ты сможешь собрать подходящий комплект на несколько дней, а также заказать супы, горячее, изысканные десерты, разнообразные завтраки и другие готовые блюда. В меню есть идеи для фуршета и специальные предложения для вегетарианцев. Курьер привезет покупку в рабочие или выходные дни. Стоимость обслуживания зависит от итоговой суммы и зоны доставки. С продавцом можно рассчитаться безналичным способом или наличными средствами. Обрати внимание на действующие акции сервиса! Они дают шанс на получение приятных подарков и внушительных скидок. Используй при оплате промокоды «Авокадо» (Avocado) за январь 2024 года, опубликованные на нашем сайте, и сэкономь время и деньги!

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