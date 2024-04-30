Промокоды «СитиДрайв»
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Отзывы покупателей
хороший автопарк, различные цены: от 6 рублей за хэтчбек ravon до 12 за bmw 2 (есть модели и дороже, которые редко встречаются) хорошее состояние машин.
- Алексей
- 25.10.2019
Решил воспользоваться данным каршарингом чтобы покататься на Смартах, для меня это была главная причина. Довольна удобный сервис, цена не большая и для СПб зеленая зона до КАДа что удобно. Из минусов это конечно же малое количество машин.
- Maxim
- 22.06.2017
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