seo.addblock
Мы используем cookies для твоего удобства. Подробнее.
Лучшие акции и скидки в день смеха
  1. Главная
  2. Сайты по категориям
  3. Моб. приложения
  4. Каршеринг
  5. СитиДрайв

Промокоды «СитиДрайв»

Активные купоны и промокоды «СитиДрайв» апрель 2024

Путешествуй с «СитиДрайв» по цене 1 рубль с промокодом!
dus Показать код
dus Показать код
Путешествуй с «СитиДрайв» по цене 1 рубль с промокодом! (Android)
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 10% на первый месяц аренды машины без оклейки по промокоду!
dus Показать код
dus Показать код
Скидка 10% на первый месяц аренды машины без оклейки по промокоду! (Android)
dus Показать код
dus Показать код
Первые две поездки бесплатно по коду!
406 Показать код
406 Показать код
Первые две поездки бесплатно по коду! (Android)
406 Показать код
406 Показать код
-80% по промокоду при оформлении первой поездки!
ВЕТ Показать код
ВЕТ Показать код
-80% по промокоду при оформлении первой поездки! (Android)
ВЕТ Показать код
ВЕТ Показать код
Повышенный кешбэк до 25% за поездки с опцией «Любимый адрес»!
Открыть купон
Открыть купон
Оплата поездок бонусами СберСпасибо до 50%!
Открыть купон
Открыть купон
Программа лояльности! Скидки до 60% при аренде каршеринга!
Открыть купон
Открыть купон
Аренда автомобиля с кешбэком до 15%!
Открыть купон
Открыть купон
Бесплатная парковка вне зеленой зоны!
Открыть купон
Открыть купон
Дополнительная скидка за завершение аренды в указанном месте!
Открыть купон
Открыть купон
Путешествуй в Санкт-Петербург и возвращай до 2500 рублей за бензин!
Открыть купон
Открыть купон

Промокоды сайтов, похожих на «СитиДрайв»

-15% на любые грузовоперевозки от «ГрузовичкоФ» при вводе промокода! Все промокоды ГрузовичкоФ (9)
Все промокоды
s15 Показать код
s15 Показать код
Получи 500 рублей по промокоду в приложении «Делимобиль»! (iOS) Все промокоды Делимобиль (5)
Все промокоды
500 Показать код
500 Показать код
500 бонусов на первую поездку по промокоду! (Android) Все промокоды VORON (4)
Все промокоды
zxE Показать код
zxE Показать код
Получи 3 монеты на счет в AppStart! Все промокоды AppStart (5)
Все промокоды
3KK Показать код
3KK Показать код
Забирай 2 рубля на баланс в «Легкие деньги» по промокоду! Все промокоды Легкие деньги (4)
Все промокоды
F2Y Показать код
F2Y Показать код
Активируй код и получи 5 рублей на счет в AdvertApp! Все промокоды AdvertApp (2)
Все промокоды
gj1 Показать код
gj1 Показать код
Скидка 25% на первое занятие в GOGYM по промокоду! Все промокоды GOGYM (5)
Все промокоды
NEW Показать код
NEW Показать код
Заказ эвакуатора со скидкой 5% по промокоду в приложении CarTaxi! (Android) Все промокоды CarTaxi (4)
Все промокоды
DUS Показать код
DUS Показать код
Игровая валюта, машина и VIP-статус в подарок по актуальному коду! (Android) Все промокоды Гранд Мобайл (24)
Все промокоды
zik Показать код
zik Показать код
Показать еще купоны

Похожие предложения

VORON
VORON
Делимобиль
Делимобиль

Отзывы покупателей

хороший автопарк, различные цены: от 6 рублей за хэтчбек ravon до 12 за bmw 2 (есть модели и дороже, которые редко встречаются) хорошее состояние машин.

  • Алексей
  • 25.10.2019

Решил воспользоваться данным каршарингом чтобы покататься на Смартах, для меня это была главная причина. Довольна удобный сервис, цена не большая и для СПб зеленая зона до КАДа что удобно. Из минусов это конечно же малое количество машин.

  • Maxim
  • 22.06.2017
Добавить отзыв
Доступ к секретным промокодам
Нажимая на кнопку «Получить», я даю согласие на обработку персональных данных.
Скидки на любой случай!

Присоединись к нам в соцсетях
и подписывайся на email-рассылки:

Нажимая на кнопку «Подписаться», я даю согласие на обработку персональных данных .
Скидки на любой случай!
Баннер для теста