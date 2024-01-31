Акции и промокоды Zengram

Отзывы покупателей

Знаю «Зенграм» пару месяцев, продвигаю с его помощью два аккаунта в Инстаграм. Один мой личный и второй это аккаунт нашего салона красоты. И здорово, что сервис хорошо подходит для раскрутки и обычных аккаунтов, и коммерческих. Причем, понравилось то, что там можно настроить все вплоть до географии продвижения и пола потенциальных подписчиков. Для коммерческих аккаунтов это большущий плюс. Но главное то, что подписчиков сервис привлекает хорошо. Светлана

Светлана 11.02.2020

Очень круто, что тут есть промокоды, как раз хотела подписку продлевать! А сервис сам по себе хороший, это верно, мне очень нравится. Все удобно, все действенно, проблем не было каких-то больших, а расценки в принципе радуют, так тут еще и акции бывают. Советую попробовать Лариса

Лариса 12.09.2019

Очень удобный сервис с гибкими, но простыми для понимания обычным людям, настройками. Пограмма сама делает за тебя всю работу, минимум телодвижений с твоей стороны. Подписки-отписки, лайки, комменты, всё это умеет. И люди реагируют, подписываются на тебя в свою очередь. Kit

Kit 07.08.2019

Недавно узнала про Zengram, попользовалась им в течение недельного пробного периода и решила что буду пользоваться дальше, оплатила сервис на месяц. По первым впечатлениям он мне понравился. Удобно сделан, к новичкам "дружелюбный",и главное что работает нормально. Уже в ходе теста на меня начали люди подписываться, это очень вдохновило))) Надя

Надя 13.06.2019

Хороший сервис, сколько пользуюсь – проблем не было, плюс тариф нормальный. Дают бесплатный тестовый период, тех.поддержка отлично помогает , если возникают какие-то вопросы. Функционал отлаженный. У меня нет нареканий к Зенграм, эффективный сервис! Сергей

Сергей 14.02.2019