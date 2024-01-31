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Акции и промокоды Zengram

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Отзывы покупателей

Знаю «Зенграм» пару месяцев, продвигаю с его помощью два аккаунта в Инстаграм. Один мой личный и второй это аккаунт нашего салона красоты. И здорово, что сервис хорошо подходит для раскрутки и обычных аккаунтов, и коммерческих. Причем, понравилось то, что там можно настроить все вплоть до географии продвижения и пола потенциальных подписчиков. Для коммерческих аккаунтов это большущий плюс. Но главное то, что подписчиков сервис привлекает хорошо.

  • Светлана
  • 11.02.2020

Очень круто, что тут есть промокоды, как раз хотела подписку продлевать! А сервис сам по себе хороший, это верно, мне очень нравится. Все удобно, все действенно, проблем не было каких-то больших, а расценки в принципе радуют, так тут еще и акции бывают. Советую попробовать

  • Лариса
  • 12.09.2019

Очень удобный сервис с гибкими, но простыми для понимания обычным людям, настройками. Пограмма сама делает за тебя всю работу, минимум телодвижений с твоей стороны. Подписки-отписки, лайки, комменты, всё это умеет. И люди реагируют, подписываются на тебя в свою очередь.

  • Kit
  • 07.08.2019

Недавно узнала про Zengram, попользовалась им в течение недельного пробного периода и решила что буду пользоваться дальше, оплатила сервис на месяц. По первым впечатлениям он мне понравился. Удобно сделан, к новичкам "дружелюбный",и главное что работает нормально. Уже в ходе теста на меня начали люди подписываться, это очень вдохновило)))

  • Надя
  • 13.06.2019

Хороший сервис, сколько пользуюсь – проблем не было, плюс тариф нормальный. Дают бесплатный тестовый период, тех.поддержка отлично помогает , если возникают какие-то вопросы. Функционал отлаженный. У меня нет нареканий к Зенграм, эффективный сервис!

  • Сергей
  • 14.02.2019

Мне Zengram тоже понравился. Функционал хороший и главное, он работает, а не просто есть и все. Ну и мне нравится, что тут поддержка живая, быстро отвечает и помогает разобраться, если есть какие-то вопросы. Просто, я до этого уже сервисами такого рода пользовалась, такая поддержка есть далекооо не везде.

  • SacredCookie:
  • 26.07.2018
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