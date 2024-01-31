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Купоны и промокоды «Дом Спорта»

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Отзывы покупателей

Большой ассортимент и цены нормальные. Есть и тренажеры, и одежда. Я заказывал детский велосипед. Были какие-то непонятки со статусом заказа в личном кабинете и сроком доставки, но их удалось решить с помощью операторов. Минусы - не особо понятно сперва, где искать условия доставки и оплаты, не особо слаженно работают все службы магазина. Ну в итоге товар получил, качество и доставка устроили. В общем, сайт довольно удобный.

  • Виктор Л.
  • 23.05.2015
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