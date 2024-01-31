Ресторан Yoji предлагает блюда японской кухни премиального уровня! Тебя ждут фирменные роллы, суши, гунканы и сашими с уникальным оформлением, а также устрицы, горячее, поке, салаты и десерты. Повара используют натуральное мясо камчатского краба, лучшие сорта рыбы и другие эксклюзивные продукты высокого качества. Компания гарантирует бережную и предельно быструю транспортировку. Стоимость курьерского обслуживания зависит от выбранной зоны доставки. Оставить заявку можно на сайте, у оператора и в официальном мобильном приложении, а оплатить покупку – наличными либо картой любого банка. Порадуй себя гастрономическими шедеврами по выгодной цене! Обрати внимание на актуальные промокоды Yoji за январь 2024 года! Мы подготовили подробное описание каждого предложения и указали срок его действия. Воспользуйся шансом и получи крупную скидку или бонус!

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