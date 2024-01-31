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Промокоды на скидку «220 Вольт»

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Отзывы покупателей

Многие наивно полагают, что покупать в больших сетевых магазинах безопаснее, чем в маленьких. Я тоже так думал, пока не совершил покупку в магазине «220 вольт». Качество магазина в полной мере раскрывается, когда возникает проблема, и это мой случай. В инструкции перфоратора, который я там купил, было написано, что он предназначен для ударного и безударного сверления, а также для долбления. Полагаясь на честность магазина, я не проверил наличие всех 3-х функций в магазине. Однако потом, когда мне понадобилось сбивать цементный наплыв на потолке, я обнаружил, что перфоратор мог только сверлить. Такой перфоратор мне вообще был не нужен, потому что у меня уже была ударная дрель. Поэтому я обратился в магазин, чтобы они забрали обратно товар, с которым они ввели меня в заблуждение. Не тут-то было. Они попытались всё свалить на производителя, вина которого, конечно, была, но я объяснил им, что они отвечают за товар, которым торгуют, и за информацию, опубликованную у них на сайте. Тогда они просто послали меня. Как выяснилось впоследствии, это была политика всего магазина, а не инициатива одного нечестного продавца. Таким образом, после того, как я потратил несколько тысяч руб. на перфоратор, мне пришлось покупать другой, который мог бы долбить, а этот мне остаётся только выбросить. Поскольку магазин этот большой, то у них множество сотрудников, которые, конечно же, пишут положительные отзывы. Лично я никогда не читаю положительные отзывы, потому что это всегда обман. Я сам теперь забуду дорогу в этот магазин, но всякому думающему купить что-либо в магазине «220 вольт», я советую быть очень осторожным, а лучше вообще не рисковать с этим магазином.

  • Александр Борисович
  • 10.02.2018

Несколько раз делала заказ в интернет-магазине и оба раза - без нареканий! Всё чётко, доставка в магазин для самовывоза - точно в срок, работники при тебе всё проверяют, заполняют гарантию и, если нужно, поясняют нюансы работы. В общем, осталась довольна!

  • Анастасия
  • 18.01.2018

Заказывал различный инструмент и технику, довольно быстро после заказа перезванивает менеджер. В случае оплаты электронными деньгами менеджер после звонка присылает ссылку для оплаты. Везут обычно долго, дней 5-10, но везут :) В целом магазин нормальный, плюс есть бесплатная доставка при заказе от 8-9к рублей (точно не помню).

  • Максим
  • 27.09.2014
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